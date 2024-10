Az EKKE-n ezzel kapcsolatban Magyar Örökség Napot tartottak hétfőn. Dr. Pajtókné dr. Tari Ilona, az egyetem rektora köszöntötte a Tittel Pál Könyvtárban megjelenteket.

– Eszterházy püspök szelleme átjárja az épületet. S elgondolkodom arról, hogy felelős részese vagyok annak a történelmi folyamatnak, amely Eger 18. századi múltjában gyökerezik, s hatással van életünkre. Tanulnunk kell a püspöktől, nyitott szemmel, lélekkel kell befogadnunk a körülöttünk lévő materiális és spirituális hatásokat. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem minden polgára nevében köszönöm a Magyar Örökség-díj odaítélését, ígérjük, megszolgáljuk – emelte ki.

Táncházzal is kedveskedtek a szervezők

Forrás: Gál Gábor/Heol.hu

Böszörményi Gergely, a Magyar Örökség és Európa Egyesület elnöke a díjról beszélt.

– Fontosnak tartjuk, hogy a Magyar Örökség-díj – a maga szerény eszközeivel – felmutassa azokat az értékeket, amelyek a múltban és a jelenben is hozzájárultak, hozzájárulnak a nemzeti önbecsülés erősítéséhez, gazdagításához. A valódi szellemi, kulturális, tudományos, gazdasági értékek felismerése és felismertetése alapozza meg a jövőt; ez Széchenyi István iránymutatásából is következik, a múlt ismerete nélkül nem lehet jövőt építeni. A Magyar örökség-díjjal azt a hitet szeretnénk erősíteni, hogy minden nehéz, olykor kilátástalannak tűnő helyzetből is van kiút – mondta.