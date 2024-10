Ültetik az árvácskákat az Eszterházy térnél lévő útnál a zöld szigetekbe, szerdán már virágba borult a terület nagy része. Mint ahogy arról már beszámoltunk Városgondozás Eger Kft. korábban a bazilika melletti részen friss, tápanyagdús talajra cserélte a régi földet.

Eged Renátó, a cég ügyvezetője korábban elmondta, az Eszterházy téren ezen a részen 10-20 éve ugyanaz a föld volt a virágok alatt, nem volt cserélve. Ennyi idő alatt a fertőzések megtelepednek, tavaly látható volt az ősszel ültetett árvácskákon, hogy tavaszra már nem virágoztak úgy, ahogy kellett volna, fertőzés támadta meg őket.

– A város virágosításának egyik központi része az államkincstár és a bazilika melletti terület, az Egerben élők és az ide látogatók is elhaladnak errefelé – ezért is itt kezdtük a földcserét, ami egy nagyobb, több napos projekt, nem csináljuk majd minden évben, de szeretném, ha fokozatosan mindenhol megvalósulna, mert a közterületek nagy részére ráférne. Ugye 20-30 centiméter mélységig legalább kiszedik az elhasznált talajt, ennek ára többszázezer forint, erre jön a fuvardíj, hiszen napok óta konténerekkel hordjuk a földet, illetve a munkadíj, hiszen azt is számításba kell venni, hogy 10 kolléga 3 napig ezzel foglalkozott, mire mindent megfelelően ki tudtak ásni. Ha mindezt figyelembe vesszük, akkor milliós tételnél járunk úgy, hogy a virágokat még nem számoltuk – mondta akkor.