A Mathias Corvinus Collegium (MCC) a legtehetségesebb Heves vármegyei diákok számára egyedülálló tanulási pályaívet és nemzetközileg is versenyképes tudást kínál. Ennek mentén az MCC Egerben aktív idegennyelv-tanulást biztosít, nemzetközi tanulmányi utakat szervez, valamint külföldi egyetemeken tanító professzorok előadásait is elérhetővé teszi. A Középiskolás Programba (KP) most tudnak jelentkezni a középiskolákban tanulók, a jelentkezési időszak december közepéig tart, tudatta az MCC portálunkkal közleményben.

Középiskolás programot is indít a Mathias Corvinus Collegium Egerben idén ősszel, árulta el Füleczki István

Forrás: Huszár Márk/Heves Megyei Hírlap

A Mathias Corvinus Collegium (MCC) Középiskolás Programja iskola mellett végezhető ingyenes készségfejlesztő, szakmai és közösségi alkalmakkal, valamint e-learning kurzusokkal várja a középiskolák diákjait Heves vármegyében is. A jelentkezési határidő: december 15. A KP legkiemelkedőbb diákjai pedig az MCC Egyetemi Programjában, még tágabb nemzetközi kitekintéssel tudják folytatni a felsőoktatási tanulmányaikat kiegészítő tehetséggondozó képzésüket. A programba felvételt nyert tanulók érdeklődési körüknek megfelelően választhatnak, a négy- vagy nyolchetes rendszerben működő online kurzusok közül. A kínált témák palettáján többek között megtalálható a modern kori történelem, a közgazdaságtan, a pszichológia, a jog, az irodalom és a nemzetközi kapcsolatok. A tananyagok sora 2024 őszétől filozófiai témájú online kurzussal is kiegészült. A tanulók részt vehetnek továbbá magyar és angol nyelvű íráskészség-fejlesztő, valamint angol és német nyelvű beszédkészség-fejlesztő kurzusokon is.

A felvételt nyert tanulók a lakhelyükhöz, iskolájukhoz földrajzilag legközelebb eső képzési központban, Hevesben, Egerben kezdhetik meg MCC-s tanulmányaikat. A Középiskolás Program a tanulás mellett a közösségépítésre is nagy hangsúlyt fektet: Magyarországon 6 városban (Budapest, Debrecen, Győr, Miskolc, Pécs, Szeged) rendezi meg az úgynevezett KP szombatokat, amelyeken tudományos, ismeretterjesztő előadásokkal és gyakorlatias, a mindennapokban is alkalmazható tudást nyújtó, készségeket fejlesztő kiscsoportos workshopokkal várja a diákokat. Emellett valamennyi képzési helyszínen elérhetőek a heti rendszerességgel szervezett szakmai klubdélutánok, melyek célja – a tanulás mellett – a közösségépítés. Egerben idén októberben már el is kezdődtek a felvételik, Füleczki István egri képviseletvezető korábban elmondta több körben zajlik a jelentkezők meghallgatása.