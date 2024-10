Az útinform ismét összegyűjtötte a közúton történő napi munkavégzésekkel kapcsolatos legfontosabb információkat.

Az M3-as autópályán,

- Budapest határában burkolatfelújítási munkák zajlanak. A Vásárosnamény felé vezető oldalon, a 13-as és a 21-es kilométer között a külső és a leálló sávot lezárták, a járműveket a belső és az ellenkező oldal belső sávjára terelik. Budapest felé a külső és a leállósávon halad a forgalom. A munkavégzés csomópontot nem érint.

- aszfaltoznak Bag és Hatvan között. A 44-es és 50-es kilométer között, a Vásárosnamény felé vezető oldalon lezárták a leállósávot és külső sávot. A forgalom a belső sávon és az ellenkező oldal belső sávján halad. Budapest felé a leállósáv és a külső sáv vehető igénybe.

- Hatvan térségében is dolgoznak az 54-es és 63-as kilométer között, a Vásárosnamény felé vezető oldalon lezárták a leállósávot és a külső sávot. A forgalom a belső sávon és az ellenkező oldal belső sávján halad. Budapest felé a leállósávra és a külső sávra terelik a járműveket.

- Burkolatfelújítási munkákat végeznek Gyöngyös és Kál között a 85-ös és 91-es kilométer között. Az ünnep miatt csütörtökig mind a két irányban két sávot biztosítanak a közlekedésre és a Nagyfüged csomópontot is megnyitják erre az időszakra.

- Füzesabony térségében, a 111-es és a 118-as kilométer között aszfaltoznak. Az ünnep miatt csütörtökig mind a két irányban két sávot biztosítanak a közlekedésre és a 114-es km-nél lévő Füzesabony/Tiszafüred csomópont le és felhajtóágát is megnyitják.



A 25-ös főúton,

- Eger-Felnémet városrész és Szarvaskő között felújítási munka kezdődött. A 19-es és a 27-es km között több szakaszon is lezárták a fél útpályát. Munkaidőben jelzőőrök segítik a közlekedést.

- Szentdomonkos térségében, a 47-es és 50-es km között tart még a burkolatfelújítás. A főutat lezárták, a forgalmat továbbra is elterelik.

A 33-as főúton,

Besenyőtelek déli határában, rézsű helyreállítása miatt váltakozó irányú a forgalom a 99-es és a 101-es kilométer között.



Főoldali képünk illusztráció, forrás: Shutterstock