Júniusban tartották meg az önkormányzati választásokat, ennek eredményeképpen, a hatvaniak szavazata alapján Horváth Richárdot 82,98 százalékkal választották meg ismét polgármesterré. A város nyolc választási körzetből áll, mind a nyolcban a Hatvani Városvédő Egyesület jelöltje kapta a legtöbb szavazatot, így ők adják a testület többségét. A kompenzációs listáról a Mi Hazánk egy, a Fidesz pedig két képviselőt ad a városnak. A képviselők még nyáron átvették a megbízóleveleket, a munka azonban csak most, az előző ciklus leteltével kezdődhetett meg – írja a Hatvani Hírlap.

Megalakult a hatvani képviselő-testület

Forrás: Albert Péter/Heves Megyei Hírlap

A képviselők hétfőn a belvárosi templomban gyűltek össze, ahol Krizsán Zoltán plébános azt mondta: ahhoz, hogy valóban eredményes és jó munkát végezzünk, szükség van Isten áldására. Éppen ezért megáldotta a testület tagjait, akik ezt követően együtt vonultak át a városházára, hogy hivatalosan is megalakuljon az új testület.

Ünnepélyes pillanatokkal, a városzászló bevonulásával kezdődött az ülés, majd a képviselők és a polgármester is letette az esküt. Horváth Richárd polgármester köszöntőjében azt mondta: nehéz időszak áll mögöttünk, és az előttünk lévő sem lesz könnyű.

– Ugyanakkor mindannyiunknak van hite, képesek vagyunk összefogni és ezáltal helytállni. A hit mellé pedig szükség van akaratra is. Azt gondolom ez a testület képes arra, hogy a legnagyobb akadályokon keresztül is megvalósítsa a hatvaniak álmait – fogalmazott.