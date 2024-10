Németh Vanda, 19 éves jászárokszállási lány, hatalmas sikert aratott a Megasztár 2024 válogatóján. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem hallgatója a színpadon lenyűgözte a zsűrit és a közönséget is hangjával, korábban pedig az egri közönséget is megnyerte magának az egri egyetem össztehetségkutatóján, az Eszterházy Csillagán, ahol produkciójával a második helyezést érte el.

Németh Vanda a Megasztár válogatóján

Forrás: TV2/Megasztár

Vanda azért jelentkezett a Megasztárba, hogy megismertesse az emberekkel a zene iránti szeretetét

Amióta az eszemet tudom, énekelek. Anyukám mesélte, hogy még a bilin ülve is énekeltem.

Vanda élete végigkísérő eleme az éneklés, és úgy tűnik, most elérkezett az idő, hogy ezt a szenvedélyt az egész ország előtt megmutassa. Egy igazán különleges dalt választott, az Everybody Loves An Outlaw – I see red című számát, amelyre a zsűri azonnal felfigyelt. Vanda alig kezdett énekelni, a zsűri elmosolyodott, majd olyan hatást gyakorolt rájuk, hogy Marics Peti, Molnár Ferenc Caramel és Papp Szabolcs állva tapsoltak, Vanda pedig rögtön megkapta az útlevelét a következő fordulóba. Caramel egyértelműnek érzi, hogy Vanda versenyben lesz a győzelemért:

Van benned valami plusz. Amikor valaki bejön és elkezd így énekelni: nem volt kérdés. Itt a helyed.

A zsűri másik tagja, Rúzsa Magdi is elismerően szólt az előadásról:

Fú de gyönyörű volt ez, nekem a top 5-ben ott vagy.

A közönség sem maradt tétlen, hiszen az előadás után állva tapsoltak Vandának, aki ezzel a produkcióval egy újabb lépést tett a zenei pályán való sikeres érvényesülés felé. Vanda a TV2 TényekPlusz adásába is bekerült, ahol összegyűjtötték az idei mezőny eddigi legerősebb hangú versenyzőit.