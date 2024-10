– A nemzeti sírkert védettségi kategóriát Magyarország Kormánya hozta létre 1999-ben azon országhatáron belül található sírhelyek számára, amelyekben a nemzet leginkább megbecsült személyei nyugszanak. E kategóriába történő sorolással a magyar nemzet megbecsülését, tiszteletét és köszönetét fejezi ki a sírban nyugvó felé. A nemzeti sírkert intézménye jelentősen hozzájárul ahhoz, hogy hazánk történelmének jelentős alakjai méltó helyet foglalhassanak el a kollektív nemzeti emlékezetünkben, egyszersmind felhívja a figyelmet e személyek munkásságára, akár tanító célzattal is, nem utolsó sorban pedig segítse az emlékezést, illetve azt, hogy nemzetünk nagyjai ne vesszenek a feledés homályába. Ennek szellemében a NÖRI 2022-ben úgy döntött, fizikailag is megjelöli azokat a temetkezési helyeket, ahol nemzeti sírkert részeként védett sírok találhatóak. A következő évek során minden temető bejáratához elhelyeznek egy információs parcellakövet, rajta egy QR-kóddal, amely intézetük honlapjára mutat, azon belül is az adott temető védett sírjainak listájára és a benne nyugvó személyek életrajzaira. E mellett a temetőben található információs térképeken is bejelölik a védett sírok pontos temetőn belüli elhelyezkedését, ezzel is megkönnyítve az oda látogatók tájékozódását – ismertette.

Másnap déletőtt 10 órakor az Egri Vár Napján kezdődik koszorúzással, s ekkor nyílik meg a kibővített, feújított vártörténeti kiállítás. Az igazgató elmondta, a belépő nélkül látogatható tárlatok sora mellett számos program, az egri tinódis diákok műsora is színesíti az eseményt amely 15:52 perckor zárul a szokásos díszsortűzzel. Előtte lesz fegyver, viselet- és életmód bemutató az Egri Vitézlő Oskolával az Ispotály pincében, végvári harci bemutató és csapatviadalok a Bajvívó Magyarokkal, betyártanya népi játszótér az Alsó várudvaron.

Izgalmas őszi programok és a vár története

Novákné Mlakár Zsófia szakmai igazgatóhelyettes kiemelte, a vártörténeti kiállítás végigköveti a nemzeti emlékhely funkciójának változásait, alakulását az évszázadok során egészen addig, míg 1957-ben a vázmúzeum vette virtokba az erődítményt. Hozzátette, számos érdekesség várja a látogatókat, megtudhatják, az italfogyasztás, a dohányzás, a kávé hogyan épülhet be a mindennapokba, de például az 1923-as Egri csillagok első némafilmből is mutatnak be részleteket.