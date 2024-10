– A C/2023 A3 Tsuchinshan-Atlas üstökös immár Magyarországon is megfigyelhető. E sorok írásakor városoktól, fényszennyezéstől mentes helyeken akár szabad szemmel is megpillantható, bár ezt a Hold fénye némiképp’ megnehezíti. Akinek van binokulárja (vadász távcső, kétcsövű távcső), az sokkal könnyebben észreveheti az üstököst és kiválóan láthatja a csóváját és a fényes magját is. Az üstökös viszonylag könnyen lefotózható digitális fényképezőgéppel, ha az expozíciós időt manuálisan be tudjuk állítani a gépen. Állványra helyezve 5-10 másodperces expozícióval értékelhető képet kaphatunk az üstökösről – tette közzé kedden a Bükki Csillagda.

Az égi vándor felkeresésében segítséget nyújt a keresőtérkép, mely a nyugat-délnyugati eget ábrázolja este 7 órakor. Az égitest pozícióját a következő egy hónapban a sárga jelzés mutatja a különböző napokon. A színes fotó a Bükki Csillagda Seestar robottávcsövével készült, 4 perces expozíciós idővel. Azt írják, az egyre inkább elterjedő robottávcsövek legfőbb előnye, hogy a csillagászati bemutatókon a nézők szeme előtt készíti el a felvételeket, akik így az asztrofotózás részeseinek érezhetik magukat. Ilyen távcsövet szerzett be a nemrégiben a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság csillagászati látogatóközpontja, a Bükki Csillagda is, hogy láthatóvá tegye a látogatói számára a távcsőben láthatatlant is.

Az üstököst a kínai Purple Mountain Observatory-ban és a dél-afrikai Sutherland Observatory-ban fedezték fel. A mintegy 3 kilométer átmérőjű üstökösmag fagyott gázokból és kőzettörmelékből áll, mely több, mint 60 km/másodperc sebességgel száguld az űrben. A Nap közelébe érve a fagyott gázok egy része felolvad, és a napszél hatására látványos csóvát alkot. A csóva a Nappal ellentétes irányba mutat, vagyis a Naptól távolodva az üstökösök maguk előtt „tolják” a csóvájukat.