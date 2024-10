A Magyar Természettudományi Társulat „Bizonyosságok és bizonytalanságok a tudományban című konferenciasorozatának harmadik állomása az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem (EKKE) volt. A konferencia a természettudományok széles skáláját ölelte föl a matematikától a biológián, földrajzon, hidrogeológián át a genetikáig.

A résztvevőket dr. Pajtókné Dr. Tari Ilona, az EKKE rektora köszöntötte, s bemutatta az egyetem tudományban játszott szerepét, doktori iskoláját, akadémiai kutatóintézetét, kutatás-fejlesztési tevékenységét. Lemondta, minden, a tudomány által megválaszolt kérdés után újabb kérdések merülnek föl. Dr. Tardy János, az MTT ügyvezető elnöke beszélt a konferenciasorozatról, amelynek anyagából kötet is megjelenik majd és amelyet úgy állítottak össze, hogy a hallgatóknak és a professzoroknak is hasznos legyen. A negyedik állomás egyébként Debrecenben lesz, 2025. márciusában.

Nagy területet veszélyeztet az elsivatagosodás

Dr. Kertész Ádám, az MTT Észak-Magyarországi Területi Szervezetének elnöke, az EKKE tanára az elsivatagosodás tényeiről és kételyeiről beszélt. Előadásában ismertette Magyarország helyzetét, hazánkban jelenleg átlagosan 600 milliméter csapadék hull évente, és ez a következő években 14 százalékkal csökkenni fog. Elmondta, a Föld lakosságának ötöde a bolygó területének elsivatagosodással veszélyeztetett területen él (ami 40 százalékot tesz ki), hazánk is veszélyben van, a Duna–Tisza köze válhat élhetetlenné, Európában pedig a Földközi-tenger vidéke aggódhat.

Kifejtette, az elsivatagosodás oka a növényzet kiirtása, amely maga után vonja a talaj erózióját, a csapadék talajba nem szivárgását. Probléma a kiterjedt mezőgazdasági művelés, bár nálunk és Európában csökkent a művelésbe vont terület. Ugyanakkor megjegyezte, nem minden veszélyeztetett terület válik sivataggá, a mostani sivatagok 65 millió éve is azok voltak, bár kiterjedésük az utóbbi 18 ezer évben is változott. A Szahara volt sokkal nagyobb és kisebb is. Ugyanakkor az afrikai homokdűnék terjeszkedése veszélyezteti a Száhel-övezetben élőket, ami migrációt is okoz. Szerinte voltak korábban is aszályok és megvannak a technikák a sivataggá válás megakadályozására, ezeket kell alkalmazni, és oda kell figyelni.