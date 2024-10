Az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) Alapítvány folyamatosan keresi a lehetőségét, hogy hogyan teheti könnyebbé és hatékonyabbá a mentős bajtársak munkáját, tájékoztatta portálunkat dr. Czakler Éva, az alapítvány kuratóriumi alelnöke, az OMSZ szolgálatvezető főorvosa.

– Ma már triviális, de valahol mégis csodálatra méltó, ahogy a technológiai fejlődésnek köszönhetően egyre kompaktabbá válnak mindennapi eszközeink. Az én generációm talán még emlékszik, amikor szinte szobaméretűek voltak a számítógépek, ma pedig már sokszor többre képesek, mégis ott lapulnak a táskánkban, zsebünkben – csak épp okostelefonnak hívjuk. Valami ilyesmi játszódott le az ultrahangok piacán is: az az eszköz, amely korábban a kórházak kiváltsága volt, ma már könnyen elfér egy mentős táskában, az ultrahangképet pedig a telefonon jeleníti meg. A mobil ultrahang egy rendkívül kompakt eszköz. Mivel kültéri használatra tervezték, kifejezetten ellenálló és teljesen vízhatlan. Pillanatok alatt elkészíti a felvételeket, a képek kimerevíthetők és menthetők, így az ellátás későbbi fázisában vagy a kórházi átadásnál is könnyen elővehetők. Igazi csúcstechnika a mentőautón. Bár a használata egyszerű, külön képesítés szükséges hozzá, így alapítványunk nemcsak az eszközök beszerzésében, de a kapcsolódó képzések finanszírozásában is részt vesz – részletezte dr. Czakler Éva.

Paulik Attila mentőtechnikus a Mentőalapítvány weboldalán elmondja, hogy a helikopteres csapatnál már rendszeresítve van a mobil ultrahang készülék.

– Két esetben is előkerült a készülék, mindkét alkalommal traumás beteg ellátásához használták. Az egyiknél egy frontális autóbaleset sofőrjét a kimentés után vizsgálták a mobil ultrahanggal, a másik esetben egy újraélesztés során vették használatba – fogalmazott Paulik Attila.

Hangai József mentőtiszt az alapítvány honlapján arról beszél, hogy legtöbbször közúti baleseteknél kerül elő a mobil ultrahang.

– Ilyenkor a belső vérzések felderítésében nyújt segítséget. Pár perc alatt átvizsgálható vele a hasüreg, a máj, a lép, ellenőrizhetjük, hogy van-e a mellkasban légmell, a szívburokban bármilyen folyadék. Bár a helyszíni eredmények nem helyettesítik minden esetben a kórházi vizsgálatokat, a korai diagnózissal időt nyerünk: gyorsabban kerülhet a beteg a műtőasztalra, ami javíthatja az ellátás sikerét − összegzi Hangai József.