Az egyetemista elmondta, hogy hármas célt tűzött maga elé.

– Elsősorban a magammal szemben támasztott elvárást akartam teljesíteni, azaz, hogy feltekerjek az ország legmagasabb pontjára egy MOL Bubival. Másodsorban szerettem volna bemutatni valamilyen formában a Bubit, hiszen egy kiváló lehetőség a fővárosban a környezettudatos közlekedés népszerűsítésére, ráadásul még egy testmozgási lehetőség is. Szerettem volna arra is felhívni a figyelmet, hogy a főváros hegyvidéki területein is van létjogosultsága a közbringarendszernek, érdemes lenne ezekre a területekre is kiterjeszteni a hálózatot. Ha nekem a Kékestető sem volt akadály, másoknak sem lehet például a Normafa, különösen a hamarosan érkező új, harmadik generációs elektromos rásegítésű MOL Bubikkal. Városhatáron belül, ahol legális a használata, még egyszerűbb is tekerni, mint a Kékesre. Végül, a sportolás népszerűsítése is célom volt – sorolta Jancsó Marcell.

A terv megvalósításához természetesen a BKK engedélyét és hozzájárulását kérte. Erre azért volt szükség, mert a MOL Bubi alapvetően csak a hálózaton belül, Budapesten használható. A társaság azt kéri, hogy senki se próbálkozzon a Marcelléhoz hasonló akcióval, hiszen a kerékpárokat a fővárosban kell tartani, hogy mások is bármikor használhassák azokat.

– Nem kellett sokáig győzködni a fővárosi közlekedés szervezőit arról, hogy felkészültünk és működőképes ötletünk van, így hamar bizalmat szavaztak nekünk, amit ezúton is hálásan köszönünk. A következő lépés az időpont megválasztása volt, amikor mindenki ráér, hiszen egyedül nem tudtam volna ezt végig csinálni. Utána jött az útvonal megtervezése, hiszen nem lehet mindenhol biciklivel tekerni. Az M3-as autópályáról talán ezt mindenki tudja, de a 3-as főútról is tiltva vannak a kerékpárok. A folytatásban már csak a részleteket kellett megbeszélni az induláshoz, a forgatáshoz, egyeztetni a technikát és a csapat tagjainak személyes feladatait. Az utolsó héten a csepeli bázison átadták nekünk azt a bringát, amivel megtehettem a túrát. Köszönök mindent a BKK-nak és a Bubi bázis munkatársainak a szervízben, hiszen alaposan átvizsgálták a járművet, tanácsokat, tippeket adtak, megtanítottak mindenféle szerelési technikára, ami itt máshogy működik, mint egy átlagos kerékpárnál. Rengeteg alkatrészt is biztosítottak, hogy ha út közben gond akadna, meg tudjam oldani én is. Nagyon hálás vagyok a profizmusuk és segítőkészségük miatt. Az utolsó napokban is egyeztettem a csapattal a részletekről, például, ha az időjárás rosszra fordulna. Nehezen ment mindenkinek az elalvás az indulás előtti estén, annyira vártuk a nagy napot – emlékezett vissza az egyetemista.