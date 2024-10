Mint írták, ezt a beruházást az Európai Bizottság is jóváhagyta, és a fejlesztéshez a magyar állam 35 millió euró összegű támogatást nyújtott. Az utántöltő fogkefefejet gyártó üzem idén ősszel indul majd be, a markolatok gyártását pedig várhatóan 2025 áprilisában kezdik. A gyár nemcsak a vállalat egyik legfontosabb egysége, de a gyöngyösi régió életében is kiemelkedő szerepet játszik: az új beruházás több mint 170 közvetlen munkahelyet teremt, és a becslések szerint akár 800 közvetett munkahely létrejöttét is eredményezheti. Mindezek mellett a vállalat a térség fontos támogatója is, a most felújított átmeneti otthonok mellett évek óta segíti többek között a Vak Bottyán Gimnáziumot, villámárvíz utáni kármentesítést nyújtott Gyöngyöstarjánban, nyári diákmunkát biztosít a környező iskolák tanulóinak, rendszeres gyümölcsnapot biztosít óvodák és bölcsődék részére, valamint önkénteseik számos faültetési és hulladékgyűjtési programban vesznek részt. A koronavírusjárvány idején segítséget nyújtott a gyöngyösi Bugát Pál Kórháznak és a Mátrai Állami Gyógyintézetnek, illetve az elmúlt évtized során többszáz gyermek számára tette különlegessé a karácsonyt az Álmok Karácsonyfája program önkénteseivel.