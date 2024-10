– Ezzel a nagyszerű kezdeményezéssel a fogyasztók számára egy kicsivel jobban láthatóvá válthatott az energiaelőállítás folyamata és ami mögötte van. Így a lignitbázisú villamosenergia-termelés technológiája mellett a zöld átállás is előkelő helyet kapott. Az Erőművek Éjszakája az érdekességek megismerésén túl arra is lehetőséget ad, hogy elismerésünket fejezzük ki azok előtt a szakemberek előtt, akik a nap 24 órájában gondoskodnak az ország és háztartásaink energiaellátásáról. Társaságunk nevében köszönjük a kiemelt érdeklődést, hiszen rekordidő, közel 15 perc alatt betelt az összes regisztrációs hely. Akiknek azonban helyhiány miatt nem sikerült most részt venniük az erőmű és a bányalátogatásokon, azoknak a nagy érdeklődésre való tekintettel társaságunk hamarosan szervez még egy, az Erőművek Éjszakájához hasonló látogatói programot – részletezte az MVM Mátra Energia Zrt. a Facebook-oldalán.