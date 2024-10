Képviselőtársaimmal azért indítványoztuk a BYN Hungary Kft-vel korábban megkötött szerződés felmondását, mert fontosnak tartottuk, hogy lezárjunk egy olyan ügyet – még akkor is, ha ez garantáltan biztonságos módon működött volna, munkahelyeket és gazdasági stabilitást teremtett volna városunkban a jövőre nézve -, amely az elmúlt hetekben jelentős közérdeklődést, vitákat, feszültséget és békétlenséget váltott ki a lakosság körében. Mindig is a város fejlődését, a lakosság jövőjét tartottam a legfontosabbnak, mint városvezető. Képviselőtársaimmal határozottan kiállunk Heves város és a lakosok érdekei, nyugalma mellett, és elítéljük azokat, akik politikai célokra használták fel az adott helyzetet, feszültséget keltettek, keltenek a településen. Heves városának békére és nyugalomra van szüksége a további fejlődés érdekben, ahogyan az elmúlt 10 év során is történt!– emelte ki.