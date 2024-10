HEVES ÉS VIDÉKE. TÁRSADALMI, KÖZMÜVELŐDÉSI ÉS SZÉPIRODALMI HETILAP. 1910. OKTÓBER 23.

Ugocsa non coronat.

Heves, Heves! hát lebéklyóztak a kosmopolita tanok? Nem gyászolsz, nem ünnepelsz, egy szóval fütyülsz a hazára. Hiszen még nem emelkedtél a nagy város szinvonalára, ahol az okt. 30-ikát gyászosabbnak tartják a 6-ikánál. Vagy illetékes faktoraid attól féltek, hogy az ünnepségre becsődülő felséges magyar nép, beköveteli, a követválasztásoknál is kijáró alkotmányos fuvar és napi illetékeket. Lehet, hogy igy esett volna, lehet, hogy nem; de az iskolás gyerekek előtt nem kellett volna eltitkolni a tizenhármak mártiromságát! Ezt nem kivánja tőlünk se az átkos „kaurmány” se az egri érsek.

Heves! Heves! Ezeken kívül is volnának kötelezettségeid. Egy kis lokal patriotizmus is rád férne. A szabadsághős Németh Albert, a nemrég elhunyt világhirü kritikus Hevesi Lajos – s a szegények, nyomorultak istápolója. – Bisehitz Dávidné, innen indultak hóditó utjokra. Haláluk után se legyenek próféták a hazájukban.

EGRI HIRADÓ. HETENKÉNT KÉTSZER MEGJELENŐ POLITIKAI ÉS TÁRSADALMI LAP. 1894. AUGUSZTUS 22.

Katonai lóvásár.

E vásárláson egy katonai bizottság fog megjelenni, mely az elővezetett lovak közül megvásárolja mindazokat, melyek katonai czélokra alkalmasnak és megfelelőnek fognak találtatni.

Miután a főczél az, hogy a hadsereg részére minden közvetités nélkül egyenesen a tenyésztőktől vétessenek meg a lovak, miután jobb árakat kaphatnak ezen közvetlen eladás által, mint ha lovaikat közvetitők utján juttatják a hadsereghez.

Alkalmas minden szilárd testalkatu, jó mozgást és kitartást igérő, tulságos használat által még meg nem rontott s a katonai használatot gátló hibával nem biró 4-től egész 7 éves és legalább 158 centimeter magas ló.

A 7 évet már meghaladt lovak semmi esetre sem vétetnek meg, valamint a 158 centimeteren (vagy 15 markon) alóli lovak közül csupán kivételképen vétetnek meg egyes olyan példányok, melyek kiváló jó testalkattal és kitűnő vérrel birnak.

A lap minden kedden és szombaton került az olvasókhoz a Lyceumi nyomdából

Ez alkalommal 3 ½ évet betöltött csikók is fognak vásároltatni, azonban csupán egyes olyan példányok, melyek kiváló jó alkatuknál és nemes származásuknál fogva katonai csikó-telepekben való felnevelésre alkalmasnak látszanak. Figyelmeztetnek tehát a tenyésztők, miszerint 3 ½ évnél fiatalabb vagy nem legkitűnőbb minőségű csikók elővezetése által csak felesleges fáradságot és költséget okoznának maguknak.

Hogy a tenyésztő-eladók lehetőleg – t. i. a valószinűség határai között – már előre tájékoztatva legyenek arról, vajjon eladni szándékolt lovaik a katonai bizottság által megvásároltatnak-e vagy nem, a földmivelési miniszterium felkérte­ a vármegyék lótenyész-bizottmányait, hogy azon tenyésztőknek lovait, kik náluk jelentkeznek, előlegesen szemléljék meg, és annak minőségéről, alkalmas vagy alkalmatlan voltukról, nekik előre véleményt mondjanak. Figyelmeztetnek e körülményre a tenyésztők, mert ez által esetleg azon felesleges költekezéstől megszabadittatnak, mely költekezés a ló alkalmatlan volta, s illetve a vásárlás helyére való czéltalan szállitásából felmerülhet.

(…) A megvett lovak azonnal a helyszinen átvétetnek és készpénzben kifizettetnek.

HATVANI KÖZLÖNY. VEGYESTARTALMU HETILAP, MEGJELENIK MINDEN CSÜTÖRTÖKÖN. 1909. OKTÓBER 10.

Szülők panasza.

Állami elemi iskolánkban több sulyt kellene fektetni a legfelsőbb felügyeletnek a gyermekek egészségre. Nem szabadna megengedni az egy esztendeje meghonositott egy huzamban való tanitást, nem különösen városunkban hol egy iskolaépület van és a város legtávolabbi helyéről is oda kell fáradnia a hat éves gyermekeknek és fáradtan éhesen 8-tól 12-ig tartó terhes szellemi foglalkoztatás után kell onnan hazatérnie. Elemi iskolában nem szabadna 4 órán át egyfolytában maradni a gyermekeknek. Ez ártalmára van fejlődésüknek, gyülöltté teszi előttük az iskolát, mert rosszul érzik abban magukat. Hatvanban még egy iskolát is kellene létesiteni, hogy közelebb érhessék a távollakók az iskolát. A Szabadság vagy a Horváth Mihály utcában kellene iskolát felállitani a helyett, hogy a központi épületet bővitsék. Mindezeket idejekorán ajánljuk a kir. tanfelügyelő úr figyelmébe és bizonyosra veszszük, hogy az itt csak érintve mondottakat nem hagyja a kir. tanfelügyelő úr figyelmen kívül.



