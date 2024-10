Nyílt napon ismerkedhettek a Neumann János Gimnázium, Technikum és Kollégiummal az érdeklődő általános iskolások szerdán. A diákok előadásokat hallhattak az iskola oktatási és képzési struktúrájáról, tájékoztatót a négy évfolyamos gimnáziumi képzésről, a két tanítási nyelvű gimnáziumi képzésről, a nyelvi előkészítőről, a technikumi osztályokról illetve a Hátrányos Helyzetűek Arany János Tehetséggondozó Programjáról.

Meglepetéssel is készültek az érdeklődő általános iskolásoknak

Forrás: Gál Gábor / Heves Megyei Hírlap

Volt külön előadás a hat osztályos gimnáziumi képzésről és a felvételi eljárásról is. Lehetőség volt arra, hogy körbejárják az iskolát, illetve órákra is beülhettek, de az aulában meglepetésekkel is készültek. Aki lemaradt volna ezen alkalomról, nem kell csüggedni, október 24-én és november 12-én lesz még nyílt nap.