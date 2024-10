– Megtisztelő szót emelni a magyar irodalom egyik legfényesebb csillagának nyughelyénél – mondta Vágner Ákos, Eger polgármestere az egri várban Gárdonyi Géza síremlékénél szerdán. A Nemzeti Örökség Intézete (NÖRI), a Dobó István Vármúzeum és a város önkormányzata közös ünnepségsorozaton avatott fel 3 okos parcellakövet és emlékezett meg az Egerben nyugvó történelmi, irodalmi személyiségekről. A NÖRI 2022-ben úgy döntött, fizikailag is megjelöli azokat a temetkezési helyeket, ahol nemzeti sírkert részeként védett sírok találhatóak. Az okos parcellakő rajta egy QR-kóddal az intézet honlapjára mutat, azon belül is az adott temető védett sírjainak listájára és a benne nyugvó személyek életrajzaira. Emellett a temetőben található információs térképeken is bejelölték a védett sírok pontos temetőn belüli elhelyezkedését, ezzel is megkönnyítve az oda látogatók tájékozódását. Egerben a várba, a Hatvani temetőköz és a Kisboldogasszony sírkerthez került 3 ilyen kő.

Okos parcellakövek hirdetik Egerben nagyjaink nyughelyét, a fotón: dr. Pajtók Gábor

Forrás: Huszár Márk / Heves Megyei Hírlap

– Szelleme műveiben él tovább, gondolatai gyökeret vernek minden magyar lelkében, útmutatóul szolgálnak sokunk számára – méltatta az írót a polgármester.

Gyökereink táplálnak, tartanak minket stabilan, ezek miatt tudunk mi is növekedni. Köszönjük az intézetnek, hogy a parcellakövekkel segítik megismertetni nagyjaink életét és örökségét, melyet kötelességünk éltetni

– fogalmazott.

Dr. Ringert Csaba, a Dobó István Vármúzeum Igazgatója arról beszélt, hogy Gárdonyi 1922. október 30-án 59 évesen hunyt el, a sáros saját halottjának tekintette, a Bebek bástyán temették el.

Okos parcellakővel a nemzeti emlékezetért

– Az Egri csillagoknak több kiadása is született, ezek között különbségeket is felfedezhetünk. Erről a vármúzeum és a Bródy Sándor Könyvtár 2022-ben jelentetett meg tanulmányt, abban mind a 4 kiadás együtt olvasható. Mind a mai napig generációkon átívelő közös ismeretet, tudást ad Dobó István várkapitány és az egri hősök nemzettudat erősítő diadalához. Eger és az egri vár nem lenne ismert ma annyira messze földön, ha Gárdonyi nem írja meg a regényt. Nem szabjával állt ki a magyar nemzet és kultúra megőrzéséért, hanem tollal, tintával – mondta. Hozzátette, a mai digitalizált világ lehetőségeit ki kell használni a nemzeti emlékezet gondozása során is.