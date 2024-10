Az október 10-i Lelki Egészség Világnapjához kapcsolódva a Gyöngyösi Ifjúsági Szolgáltató és Tanácsadó Iroda szervezésében a Gyöngyös Városi Diáktanács tagjai a városban egy-egy örömadó, vagy éppen gyógyító ölelésre várták a járókelőket csütörtökön. Székely Fanni, a diáktanács elnöke elmondta, hogy nagyon jó érzéssel tölti el, hogy friss elnökként vehetett részt a program szervezésében.

Egy ölelés mindenki napját szebbé teheti

– Az előző években is szervezőként vettem részt ezen az eseményen, de most más érzés, én felelek ezért a csapatért, illetve a program sikeréért. Az ölelést természetesen nem erőszakoljuk rá senkire. A kezünkben tartott feliratokkal hívjuk fel a figyelmet, hogy aki szeretné, bátran jöjjön, kap egy szeretetteljes gyógyölelést. Közben cukorkát is osztunk kedves üzenetek kíséretében. Utóbbiakkal viszont tényleg megszólítjuk az embereket. Ilyenkor nem egyszer beszélgetésbe is elegyednek velünk. Nem ritkán még ölelés is lesz a vége. Azt tapasztaljuk, hogy egy ilyen aprósággal is mosolyt tudunk az emberek arcára csalni. A felnőtteknek, úgy látjuk, különösen fontos ez, mert keveset mosolyognak. Sok stressz ér minden embert nap mint nap. A feszültség felhalmozódik bennük, és nem tudnak szabadulni tőle. Azt gondolom, ha csak egy öleléssel is, de szebbé tudjuk tenni a napjukat. Ez nekünk siker, őket pedig túllendítheti esetleg egy holtponton, megnyugvást adhat nekik – fogalmazott Székely Fanni.