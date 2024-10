Nagy Tímea egykori párbajtőrvívó két olimpiai aranyérem közvetlen és szerény birtokosa hat világbajnokság megnyerése és Európa-bajnokságon aratott győzelem mellett. A Halhatatlan Magyar Sportolók Egyesülete elnöke szerdán motivációs beszélgetésre érkezett a Gyöngyössolymosi Nagy Gyula Katolikus Általános Iskola diákjaihoz. A 2000-es sydneyi és a 2004-es athéni olimpián is egyéniben olimpiai bajnok vívónő a gyerekeknek és a pedagógusoknak sok egyéb mellett a sikerről és kudarcról, az alázatról és elbizakodottságról, a tanulás és a sport fontosságáról is beszélt.

Nagy Tímea, két olimpiai aranyérem elnyerője volt a gyöngyössolymosi iskola vendége

Forrás: Czímer Tamás / Heves Megyei Hírlap

A hallgatóság legnagyobb meglepetésére Nagy Tímea azzal kezdte mondandóját, hogy kilencévesen egyáltalán nem szeretett volna sportoló lenni.

– Egyetlen dolgot szerettem volna: megismerkedni azzal a fiúval, akibe szerelmes voltam. Ő vívóedzésekre járt, és mit tesz egy szerelmes lány: lemegy ő is a vívóterembe, hátha meglesz a bizonyos kézfogás és puszi. Na, ebből nem lett semmi. A fiú ugyanis abbahagyta a vívást, én viszont maradtam az edzőteremben. Ott viszont hamar nehézségeim támadtak, mert nagyon dundi kislány voltam, tele gátlással. Mondták is, nem vagyok sportolónak való, hagyjam abba, és kezdjek el valami teljesen mással foglalkozni, mert még a mozgásom is valami borzasztó. Sírva mentem haza, és elmondtam, hogy éppen kirúgtak edzésről. Apukám beszélt az edzővel, és végül másnap újra mehettem tréningezni. Az a bizonyos edző egy dolgot nem ismert fel bennem: egy nagyon akarnok gyerkőc voltam. Ha nekem azt mondták, hogy ez neked nem fog menni, akkor már csak azért is csináltam. Mivel tényleg elég tehetségtelen voltam, sokkal-sokkal többet edzettem, mint a többiek. Míg mások csak az előírt keddi és csütörtöki edzéseken gyakoroltak, én közben szerdán is tréningeztem. Mindig egy nappal, mindig egy órával többet, mint a többiek – emlékezett vissza Nagy Tímea.

A vívónő iskolakezdése is másképp történt, mint általában a magyar gyerekeknek.

– Három évig Kubában jártam iskolába, mert az édesapám állatorvosként kiküldetésben dolgozott a karibi országban. Az ottani iskola nagyon tetszett, mert a tanulás mellett állandó volt a tánc, a buli, tetszett a meleg, a banánfák. Itthon kezdetben nagyon nem szerettem iskolába járni. Szenvedés volt a tanulás, nehéz volt a spanyol nyelvű tanulásról magyarra váltani. Az elején ugyanígy szenvedés volt a sport is. Aztán éppen a sport tanított meg arra, hogy ha munkát fektetek bele, akkor az kifizetődik. Rájöttem, hogy a tanulás ugyanilyen. A sportot azért jobban szerettem, mint a tanulást. A sportban tudtam, mi szeretnék lenni, ellentétben a tanulással. Ha abban is meg lett volna a célom, biztosan könnyebben ment volna. Édesanyám persze sokat foglalkozott velem, így egyre inkább utolértem magam a tanulmányokban is. Középiskolás koromban már szerettem tanulni. A biológia volt a kedvencem, orvos szerettem volna lenni, de be kellett látnom, hogy a sport meg az orvosegyetem nem megy egymás mellett. Ezért a gyógypedagógiai főiskolát végeztem el, de szerintem, ha nem sportolok, akkor ezt sem – emelte ki Nagy Tímea.