– A gazdasági érv az, hogy energiát spórolunk, de élettani hatása az lehet, hogy energiát veszítünk. Minden, ami a napi ritmusunkat befolyásolja, az hat a koncentrációra és az alvás minőségére – magyarázta a doktornő. – Néhányunkra különösen erősen képes hatni az óraátállítás. Ha ezt már korábban tapasztaltuk magunkon, akkor fokozottan ügyeljünk a koncentrációra vezetés közben, illetve ha veszélyes munkát végzünk. Tudatosan készüljünk erre, a következő napokban időben feküdjünk le, hogy ki tudjuk aludni magunkat. Hosszútávon ugyanis alvászavarok kiváltója is lehet egy ilyen esemény, a magyarok többségének alváminősége egyébként is gyér – árulta el portálunknak a doktornő.

Az pedig, hogy kialvatlanok vagyunk nem merül ki abban, hogy kevésbé tudunk koncentrálni – bár a munkahelyei és otthoni helytállás során már ez is nagy probléma. Az alvászavarnak komoly élettani hatásai lehetnek, ingadozhat például a vérnyomásunk vagy a vércukrunk is, kialakulhat egy szorongás vagy tanulási probléma is, mondja dr. Mangó Gabriella.