Ezeknek a tulajdonságoknak köszönhetően ezek a traktorok alkalmasak a lehullott falevelek összegyűjtésére is. Egyszerre tehát több feladatot is ellátnak ezek a gépek, ugyanazon a területen nem csak a füvet nyírják, hanem a lombokat is felszívják, ami kézi erővel jóval tovább tartana. Ugyanakkor a fűnyírási munkák sem elhanyagolhatók, a rengeteg szeptemberi csapadék miatt intenzív vegetáció indult meg a zöldfelületeken. Amennyiben októberben vagy novemberben lesznek még naposabb időszakok, úgy a fű gyors növekedésnek indulhat, éppen ezért fontos, hogy folyamatos legyen a kaszálás. Ezen kívül a jövő tavaszi, szezonkezdeti állapotok minőségére is figyelmet kell fordítani: minél alacsonyabb a fű magassága ősszel, annál könnyebben lehet majd jövőre a megfelelő színvonalat fenntartani.