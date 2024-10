A rendezvényt ragyogó őszi időjárás kísérte, ami különösen kedvezett annak a mintegy 150 résztvevőnek, akik három különböző hosszúságú túraútvonal közül választhattak, érintve a Nyerges- és a Mész-hegyeket. A túrázók önállóan, klasszikus túrázóként is teljesíthették a távokat, de lehetőség volt szakvezetés igénybevételére is, amely során érdekes információkat hallhattak a környék természeti adottságairól. A családokra is gondoltak a szervezők, nekik egy rövidebb, játékos feladatokkal tarkított útvonalat állítottak össze.

A túra után a résztvevők visszatértek a kiindulópontra, ahol a Botanikus kert munkatársai vezették körbe őket, bemutatva a kert különlegességeit. Eközben a rekreáció és életmód szakos hallgatók különféle játékokkal és kreatív feladatokkal szórakoztatták a gyermekeket és a felnőtteket egyaránt. Az esemény egyik legnépszerűbb programpontja idén is a hagyományos szalonnasütéssel egybekötött zsíroskenyér készítés volt.