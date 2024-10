Kellemes, őszi hangulatú rendezvényen vehettek részt mindazok, akik ellátogattak szombaton Pétervásárán a Főtérre, és részesei voltak az Őszi kavalkád elnevezésű esemény programjainak, tájékoztatott Pétervására a közösségi oldalán.

Az óvoda és az iskola ismét színvonalas produkcióval készült. A legkisebbek a Hoppzenekar tagjaival egy interaktív gyermekműsor keretében sok hasznos tudnivalót elevenítettek fel, hiszen dalok formájában tanultak a fogmosásról, a közlekedésről és sok ismeretről.

Régi büszkesége a környéknek és az általános iskolának, Nagy Krisztina, aki a Moodgarden együttes tagjaival most már felnőttként tért vissza városába és örvendeztették a népet dalaikkal. Az este folyamán a romantika is megérkezett, melyet Balázs Pali Live Band szolgáltatott, akik egy 100 perces élő koncert keretében hozták el az elmúlt 27 év legnagyobb slágereit. Mindemellett volt színes vásári forgatag, vidámpark, kézműves sátor, arcfestés, fotópont és rengeteg finomság is várta az érdeklődőket, közölték.