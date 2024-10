Szombaton zajlott az idei Őszi Mátra Teljesítménytúra a gyöngyösi Hanák Kolos Turistaegyesület szervezésében. Portálunknak Molnár Tamás, a turistaegyesület elnöke számolt be a megmérettetésről, és annak végeredményéről.

– Az Őszi Mátra Teljesítménytúra célja megismertetni a Felső-Mátrát olyan turistautak mentén, amelyeket a szintén általuk szervezett Mátrabérc és Téli Mátra túrák nem érintenek. Cél továbbá sporttúrázási lehetőséget biztosítani túrázóknak, baráti csapatoknak és családoknak. Mindezt ősszel, amikor a természet egy újabb szép arcát mutatja. A túra lebonyolítása újszerű, mert a három körpályás alaptáv – 10, 15, illetve 20 kilométer – szabadon választható volt, és akár kombinálható is, valamint a bejárási irányt is meg lehetett választani. Az útvonalak kizárólag jelzett erdei utakon vezettek. A három alaptúra fokozódó nehézségű a táv, a szintemelkedés és a szintidő tekintetében is. A túrák tervezésénél érdemes volt azzal számolni, hogy mind a három kör Mátraszentimréről indult, azaz elég magasról, hiszen ez a falu hazánk legmagasabb települése a maga 750-830 méteres tengerszint feletti magasságával. Így a körutak első fele döntően lefelé haladt, az ellenőrző állomások a legalacsonyabb pontjai, és onnan a célig túlnyomóan felfelé kellett menni. Ezt egyébként az ajánlott időbeosztás is figyelembe vette. A túra hosszát a nevezéskor kellett megválasztani, a kiválasztott táv, illetve távok teljesítési sorrendjét és a bejárás irányát pedig a túra rajtjáig lehetett eldönteni – részletezte Molnár Tamás.