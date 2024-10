A Benedek Elek Óvoda Bervavölgyi Tagóvodájának növendékeivel ültette az őszi virágokat a Dobó téren kedd reggel a Városgondozás Eger Kft. A gyerekek a szökőkút körüli magaságyásokat ültették be árvácskákkal. Eged Renátó a cég ügyvezetője elmondta, idén ősszel több mint 50 ezer tő virágot ültetnek, most kerülnek a földbe a tavaszi hagymás növények is, a Dobó téren pedig egy korábban még nem ültetett növény is nyílik majd jövő tavasszal, de a nevét nem árulta el, meglepetés lesz a helyieknek.

A Benedek Elek Óvoda Bervavölgyi Tagóvodájának növendékei segítettek az őszi virágok elültetésében

Forrás: Gál Gábor/Heves Megyei Hírlap

– Sok kis segítőnk volt, így sokkal gyorsabban halad a munka. Nagyon ügyesek voltak, szakszerűen ültettek a kicsik. Szeretnénk ha a virágültetésbe minél több gyermeket be tudnánk vonni. Mindennek a szemléletformálás a célja, hiszen az, aki a közterületek szépítésében részt vesz, a magáénak érzi, vigyáz a növényekre. A gyerekeken keresztül a szülőket is meg tudjuk szólítani – mondta. – Körülbelül 50 ezer kétnyári növény: árvácskák és százszorszépek kerülnek a földbe. Az ültetés szeptember vége óta zajlik és a héten be is fejeződik – tájékoztatott.

Helyükre kerülnek az őszi virágok

A patakpart mentén idén egészen a Tűzoltó térig tart majd a beültetés. Az ügyvezető elmondta, hogy sűrűbben ültetik a tulipánokat is most, illetve földcsere is zajlott. Mindez újdonság és az a célja, hogy jövőre szebbek legyenek a virágok, nagyobb díszítő értékük legyen.

Gál Judit alpolgármester, a felsővárosi óvodák vezetője portálunknak arról beszélt, hogy az óvodában természetközeli nevelés zajlik, így örömmel jöttek virágot ültetni a gyerekek.

– Most városi környezetben is megtapasztalhatták a kertészkedést, ami egészen más mint amit eddig ismertek. Az intézményben ugyanis ovikert működik, ahol palántákat ültetnek, gondoznak és szüretelnek is. A betakarítás után a gyerekek el is fogyasztják amit termeltek, megismerik ennek a menetét és megszeretik a zöldségeket. A természetközeli nevelés, a kültéri programok és mozgás jó hatással van a gyermekekre, megfigyeléseink szerint a sajátos nevelési igényű gyerekek is kiegyensúlyozottabbak ilyen környezetben. Nagyon jól működik az önszabályozás a nagy terekben, tisztelik is a környezetet – mondta. Az óvodában a szakmai munka 2017-től a Rousseau-i Természetelvű Óvodai Pedagógiai Program innovatív módszerei alapján folyik. A tevékenységek nagy része a természet közelségében, az óvodától rövid sétával megközelíthető határban, erdőben, patak mellett, parkban, szántón zajlik. A csoportszobák az innovatív Rousseau-i természetelvű módszernek megfelelően erdészház hangulatát idézve, rusztikus bútorokkal vannak berendezve.