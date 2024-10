Gálaműsorral ünnepelt az Egri Egészség- és Környezetvédő Egyesület pénteken az Egri Civil Közösségek Házában. Az egyesület idén 35. éve alakult. Elsőként az Egri Farkas Ferenc Zeneiskola fuvola zenekara lépett fel, majd Simorjay Emese színművész adott elő egy verscsokrot. Az eseményen elhangzott, sokan Pamela magyarhangjaként ismerhetik, de a Nyolc évszakban is sokan szerették.

Gálaműsorral ünnepelt az idén 35 éves Egri Egészség- és Környezetvédő Egyesület

Forrás: Huszár Márk / Heves Megyei Hírlap

Utánuk a Felsőtárkányi Hagyományőrző Néptáncegyüttes senior és ifjúsági csoportjai emelték az ünnepi műsor fényét, felsőtárkányi táncokkal illetve egy erdélyi koreográfiával.

Varga Miklósné elnök köszöntötte Majorosné Juhász Eszter és dr. Rák Sándorné képviselőket, illetve ifj. Sós Tamás korábbi képviselőt. Felidézte, 1988-ban az egészség- és környezetvédelem iránt érdeklődő egriek úgy döntöttek, előadások szervezésébe kezdenek, hogy helyre tegyék a rossz irányba tartó nézeteket. Minden második hét szerdáján gyűltek össze, s így van ez azóta is. Elmondta, Pécsi István az akkori Népújság olvasószerkesztője volt az alapító.

– Akkoriban több száz ember jött el az eseményekre, hiszen ez volt az első olyan szervezet, aki ilyen témákkal foglalkozott. Vendég volt például Kovács Ádám rákkutató, dr. Lenkey Gábor orvos. Eleinte a dohánygyár 2. emeletén tartottuk az eseményeinket. 1989. február 27-én hivatalosan is megalakult az egyesület. Később a Szilágyi gimnáziumban volt a székhely, akkoriban közel 200 volt a taglétszám. Én magam 1992-óta vagyok tag. Kövesdi Natália is sokszor tartott előadást, sokat tanultunk tőle. Később a Bartakovics volt a székhely, majd annak felújítása idején a Polgárok Háza fogadott be minket, azóta itt van a székhelyünk – mondta az elnök, aki 2014-óta tölti be a tisztségét. Kiemelte, egy év alatt általában 20 előadást tartottak, 30 év alatt ez 700 összesen.

Mikor 2021-ben jelölték a Felsőváros Csillaga címre, akkor jött az ötlet, hogy a Lajosvárosban is létrehozzák ezt a díjat. Minden évben azon a napon tartják, amikor egészségnapot szerveznek. Jelenleg azon dolgoznak, hogy egy kispiac vagy árusító hely jöjjön létre a városrészben. Kiemelte, úgy érzi sikeresen tovább vitték és viszik azt, amit az alapító Pécsi István elkezdett.