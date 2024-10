Vágner Ákos hangsúlyozta, a vita arról szól, hogy két fél között próbálnak igazságot tenni. A nyílt licites eljárásból senki nincs kizárva, az ingatlan többségi tulajdonosai is megszerezhetik.

– Több mint 40 évnyi bérleti díjat kapnánk érte. Nincs 20 millió forintunk felújítani. Ez a vita terheli az önkormányzatot, egy kicsi oda nem figyeléssel pedig akár kártérítés is lehet belőle – húzta alá a polgármester. A képviselők végül megszavazták, hogy licitre bocsátják az ingatlant.

Ingatlan bérbeadásról is vitáztak, az Érsek utcai műtermeket illetve a Dobó utca 13. épületében a SINOSZ szervezetnek adnák bérbe 2 évig az ingatlant az előterjesztés szerint. Huszti Péter elégedetlen volt azzal, hogy a SINOSZ magasabb áron bérelné az ingatlant mint a művészek és szerinte 5 évre kellene bérbe adni. Csákvári Antal ismertette, a bérleti díj megfelelően alacsony (alacsonyabb mint Gyöngyösön) és a SINOSZ kiegyezik a 2 éves bérletben. A képviselők megszavazták a bérbadásokat. Döntöttek arról is, hogy jövőre is csatlakoznak a Bursa Hungarica ösztöndíj rendszerhez. Domán Dániel javasolta, hogy 15 ezerre emeljék az ösztöndíj mértékét, Vágner Ákos ezt a javaslatot nem fogadta el, mert a jövő évi költségvetés megalkotásakor térne vissza rá. A közgyűlés zárt üléssel ért véget.