Évek óta hagyomány, hogy dr. Ternyák Csaba egri érsek a személyes kapcsolatok ápolása érdekében találkozóra hívja azon települések polgármestereit, ahol az Egri Főegyházmegye fenntartásában működik oktatási intézmény, adta hírül a főegyházmegye. Közlésük szerint ezúttal a Pátriárka étterem falai között gyűltek össze a közéleti vezetők.

Az Egri Főegyházmegye tájékoztatás aszerint a főpásztor elmondta, azért tartja fontosnak a találkozót, mert tudja, hogy a polgármesterek és a plébánosok törekednek arra az együttműködésre, a jó kapcsolatra, hiszen ugyanazt a közösséget szolgálják, s összefogva sok mindent tudnak tenni a település javára. A találkozón bemutatkoztak az első ciklusukat kezdő településvezetők, köztük Tóth-Szántai József, Miskolc polgármestere, aki elmondta, személyes tapasztalata is van az egyházi nevelésről, gyermeke révén, s rendkívül fontosnak tartja az együttműködést, a közösség építését. Hevesen több mint egy évtized tapasztalata alapján tudják értékelni a közös munkát a Szent Gellért Katolikus Általános Iskolával. Sveiczer Sándor hevesi polgármester elmondta, a helyi kulturális életben is jelen van az intézmény, melynek a továbbtanulási mutatói is jók. A találkozó a köszöntők után kötetlen beszélgetéssel, szeretetvendégséggel folytatódott, tette hozzá a közleményében az Egri Főegyházmegye.