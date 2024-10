Ingyenes PSA szűrővizsgálaton vehettek részt a férfiak a Civil Közösségek Házában kedden. A szép számban összegyűlt érdeklődők az egészség megőrzéséről és a prosztatarák korai felismerésének fontosságáról is hallgathattak előadást. Fürné Mosoni Anita, a Magyar Rákellenes Liga egri alapszervezetének elnöke elmondta: a férfiak egészségmagatartása még mindig nem megfelelő, mert többségük későn, csak az elviselhetetlen fájdalmak jelentkezésekor fordul orvoshoz. A korai felismerést gátolja az is, hogy az erősebbik nem képviselői sokszor az időskor elkerülhetetlen betegségének tartják a megnagyobodott prosztata által okozott vizelettartási, vagy ürítési problémát. Az is fontos tapasztalat, hogy a férfi társadalom többsége kerüli magát a kórházat is. Ez az egyik oka, hogy a Liga helyi szervezete kihelyezett szűréseket tart a településeken, például falunapokon, mert ebben az oldottabb környezetben szívesebben ellenőrzik az egészségüket a férfiak. Mint fogalmazott: a Civil Közösségek Házában tartott keddi rendezvényük is jó példa erre, hiszen nagy számban jelentek meg férfiak, akik az előadást érdeklődéssel hallgatták és fontos kérdéseket tettek fel.

A Magyar Rákellenes Liga helyi szervezete minden hónap második keddjén nyílt előadásokat tart a házban orvosszakértők bevonásával. Az aktuális rendezvényen szintén tartanak többek között ingyenes PSA szűrővizsgálatokat. Fürné Mosoni Anita előadásában hangsúlyozta: önmagában a PSA vizsgálat által mért esetleges eltérések jelzésértékűek, a pontos diagnózishoz megállapításához laborvizsgálatokra, szövettanra és szakorvos véleményére van szükség. Célszerű évente ellenőrizni egészségünket 45 év felett, a szűrővizsgálatok jelentősége az, hogy általuk időben felismerhető a rosszindulatú elváltozás, és így a kezelés sikerességének is nagyobb az esélye.

A statisztikák azonban sajnos azt mutatják, hogy a hatvanas évekhez képest még mindig nagyon sok férfi hal meg prosztatarákban 60 és 65 év között. Ennek oka főként a rendszeres orvosi ellenőrzés, stresszkezelés, az életmódváltás hiánya. Fokozott kockázatot jelent a magas zsírbevitel, a vörös húsok fogyasztása, a túlsúly és az elhízás, melyek hormonális hatások révén járulnak hozzá a daganat kialakulásához.