– A Macskaárvaház Alapítvány kuratóriumia, önkéntesei és támogatói, köztük számos, a politikai közélet minden oldalát reprezentáló politikusok, üzletemberek azon már nem lepődnek meg, hogy Kápolna község képviselő testülete az Állatok Világnapjára egy rágalmakkal, hazugságokkal és minden alapot nélkülöző sejtetésekkel teli közleménnyel "lepte meg" állatvédő civil szervezetünket. Igaz, más önkormányzatoktól - például a szomszédos Kompolt polgármesterétől Blahó Lászlótól - rágalmak helyett macskaalmot és állateledelt kaptunk ugyanezen alkalomból, de legyen ez mindenkinek a saját döntése - ki hogyan áll az állatvédelemhez – juttatta el közleményét portálunkhoz a Macskaárvaház Alapítvány, melyben egy korábbi, önkormányzati közleményre reagálnak.

– Azért nem lepődünk meg, mert Kápolna község polgármestere és a polgármester édesapja, hosszú évek óta mindent elkövetnek, hogy megpróbáljanak elüldözni minket Kápolnáról. Nem haragszunk, de nem fog sikerülni. Berecz Kálmán polgármester egyébként nem csak velünk bánik így, de bárkivel, aki neki nem tetszik, legyen az akár a helyettese, akár bárki más a faluban. Szerencsére az is szemenszedett hazugság, hogy mi köztiszteletben álló kápolnaiakat bántanánk, már csak azért is, mert - ez különös büszkeség és megtiszteltetés nekünk - szinte az összes köztiszteletben álló kápolnai a barátunk és az önkéntesünk. Azok a köztiszteletben álló kápolnaiak pedig, akik időközben elhunytak, például néhai Szalóki József, az ő emlékét pedig tisztelettel - és a számára is oly fontosnak ítélt - fák elültetésével őrizzük. (Igaz, ezeknek a fáknak egy részét Berecz Kálmán ki szokta vágatni, de mindig ültetünk helyette újakat.) – írta a reakcióban Bóday Pál, kuratóriumi elnök. – Bízom benne, hogy Berecz Kálmán polgármester "köztiszteletben állóként" nem magára és édesapjára gondolt, hiszen ha ez így lenne, nem Kápolnán, hanem Észak Koreában lennénk, és Berecz nem polgármester, hanem "kedves vezető" lenne egy bolsevik diktatúrában, olyanban, amelyben egykor Magyarországon munkásőrök és besúgók tartották rettegésben az embereket. Mi gyalázkodó közlemények helyett jótékonysági vacsorával ünnepeltünk az Állatok Világnapját, ahol Pajtók Gábor országgyűlési képviselő, Dr Illés Zoltán egyetemi tanár, Szalóki Péter Kápolna alpolgármestere, Báder Ernő a világhírű kápolnai hegedüművész mellett, közel százan tettek hitet közös ügyünk az állatvédelem mellett. Október 16-án pedig, újabb 200 darab méhecske és madárbarát cserjét ültetünk, számos ismert és köztiszteletben álló Kápolnai és nem csak kápolnai barátunk közreműködésével. A jó hírnevünket súlyosan sértő állítások és más bűncselekmények miatt egyébként ügyvédünk - önkéntes munkában - már megtette a szükséges jogi lépéseket elsősorban alapítványunk, de annak aktivistái jó hírnevének védelmében is – zárta sorait.