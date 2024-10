Október 29-én kedden rendkívüli ülést tart az egri közgyűlés. Döntenek többek között a Önkormányzati Közbeszerzési Döntéshozó Bizottság és a Közbeszerzési Bíráló Bizottság összetételéről is. Utóbbi egy 7 állandó tagból álló testület, amely tagjai közül 4 tagot a közgyűlés saját tagjai közül, név szerint, minősített többséggel választ meg, 1 tag a gazdasági iroda munkatársa, 1 tag a jogi iroda munkatársa, 1 tag a kezdeményező szervezeti egység munkatársa. A bizottság feladata a részvételi jelentkezések, ajánlatok bírálata. Az előterjesztés szerint tagjaira az alábbiak szerint teszek javaslatot:

1. Hrabóczky Zsolt

2. Gömöri László

3. Domán Dániel

4. Bódi Zsolt képviselőket választja meg.

Az Önkormányzati Közbeszerzési Döntéshozó Bizottság a közgyűlés által, saját tagjai közül név szerint, minősített többséggel választott 7 tagú testület. Elnöke a polgármester, aki az elnöki teendők ellátására meghatalmazást adhat valamelyik tag részére. Tagjai egy szavazattal rendelkeznek, a tagok egyedi, írásbeli meghatalmazással helyettesíthetőek. A bizottság feladata a közbeszerzési eljárásokban való döntéshozatal, a Szabályzatban meghatározott kivételekkel. Tagjaira az alábbiak szerint teszek javaslatot:

1. Dr. Rák Sándorné

2. Gál Judit

3. Csákvári Antal

4. Huszti Péter

5. Bognár Ignác

6. Pál György képviselőket választja meg, valamint az ÖKDB elnöke a Közbeszerzési Szabályzat alapján Vágner Ákos polgármester.

Döntenek a Dobó utca 13. ingatlan eladásáról is, amely egy önkormányzati tulajdonú 68 négyzetméteres üzelethelyiség, s melyre vevő jelentkezett. Amennyiben a képviselők igennel szavaznak, akkor az előterjesztés szerint az önkormányzat 84 millió 201 ezer forintos bruttó minimum árat szab meg és megbízásával nyílt versenyeztetés útján az EVAT Zrt. november 28-án 10 órakor nyilvános értékesíti, 100 ezer forintos licitlépcső mellett.

Arról is döntenek, hogy több intézmény bérlőkijelölési joga is megmaradjon-e önkormányzati lakásokra: ezek a Heves Vármegyei Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet, a Gárdonyi Géza Színház és a Harlekin Bábszínház. Döntenek többek között arról is, hogy az Érsek utca 10. szám alatti, a bejárattól balra az első 24,5 négyzetméteres műtermet Határ Attila, a bejárattól balra a harmadik 24,5 négyzetméteres, jelenleg üres műtermet Fejes Adrienn művészeknek adják bérbe.