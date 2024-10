A gombavadászok napok óta járják az erdőket, mezőket. Barátaim a szakadó esőben invitáltak egy kirándulásra, de nem mertem vállalkozni a kalandra. Két óra múlva hívtak telefonon, hogy nagy élményről maradtam le. Egy nagy kosárnyi tinorúval tértek haza, s máris nekikezdtek a feldolgozásnak.

Nem árt tudni, hogy a gombagyűjtésnek szigorú szabályai vannak. Mielőtt elindulnánk, nem árt átnézni a gombaszaki.hu oldalt, amelyen minden fontos tudnivalót megosztanak.

A kezdőknek fontos információ lehet, hogy a ruhának és lábbelinek válasszunk olyat, ami kényelmes, bírja a terepen és bozótos helyeken való közlekedést. Általában a kiránduló és túra ruházatok tökéletesen megfelelnek erre a célra. A gombagyűjtés alapvető kelléke a kosár és egy éles kés. Javasolt, hogy legyen nálunk innivaló, világító eszköz és telefon arra az esetre, ha eltévednénk vagy ránk sötétedik, mivel gyűjtögetés közben könnyen elveszíthetjük az irány érzékünket. Hasznos segítség lehet egy térképes mobil applikáció is, amivel nyomon tudjuk követni az útvonalunkat és be tudjuk jelölni a jó gombász helyeket, hogy legközelebb is visszataláljunk oda.

A gombagyűjtéshez mindig kosarat használjunk. Olyat, ami természetes anyagból készült. Legjobb erre a fonott vesszőkosár, ami szellős tárolást biztosít. Ezt kibélelhetjük papírral vagy kendővel, hogy tisztán tartsuk a kosarunkat. Ha nincs kéznél kosár, akkor egy papír kartondoboz is jó szolgálatot tehet. Soha ne használjunk nejlon szatyrot, zacskót vagy műanyag vödröt, mert ezekben a gomba könnyen összetörik és felismerhetetlenné válik, továbbá befülled, ezáltal gyorsan romlásnak indul.

A legtöbb gombafaj megjelenését első sorban a nedvesség és a hőmérséklet határozza meg, de kellő elszántsággal szinte bármelyik évszakban gyűjthetünk étkezési gombát. Az igazi gombaszezon nyár végén és ősszel van, de több faj is csak egy bizonyos évszakban jelenik meg. Tavasszal találkozhatunk például kucsmagombákkal, illetve ősz végén vagy télen, az alacsonyabb hőmérsékletet kedvelő kései laskagombával vagy téli fülőkével.

Hogyan tartósítsuk a gombát? A tartósítás legegyszerűbb és legrégibb módszereinek egyike a sózás. Ehhez a regi.netgombasz.hu oldalról gyűjtöttünk hasznos tanácsokat.

A sóval való tartósítás igen olcsó is. Az egyszerűség lehetővé teszi viszonylag nagyobb mennyiségű gomba gyors, ideiglenes vagy végleges tartósítását. A konyhasó közismerten igen jó konzerválószer. Nagyobb mennyiségben - vízelvonó képességére is figyelemmel - megakadályozza a romlást okozó mikroorganizmusok (erjesztő- és penészgombák, baktériumok stb.) fejlődését, szaporodását. A sóval való tartósítás eredményességben talán még a szárításon is túltesz. A sóval való tartósítás lehet száraz (sóban eltevés), és nedves (sós vízben eltevés), és lehet hideg vagy meleg eljárást alkalmazni. Ez utóbbi eljárás tehát a kémiai és hőkezeléssel való fizikai tartósítási eljárás kombinációja. Lehetséges fűszerezéssel a készítményt értékesebbé tenni és a tartósítóhatást fokozni.

Elvileg valamennyi étkezési gomba tartósítható sóval. Sőt egyes gombák legcélszerűbb tartósítási módjának ez tekinthető. Egyes, étkezésre egyébként alkalmatlan gombák sózással fogyaszthatóvá tehetők (a csípős galamb- és tejelőgombák jó része).