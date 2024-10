A Magyar Rákellenes Liga Egri Alapszervezete idén is megszervezte a Rózsaszín Október elnevezésű programját. A keddi esemény egy részét a megyeházán tartották. Figyelemfelhívás volt a cél az emlőrák korai felismerése érdekében, s ez már a tizennyolcadik ilyen alkalom volt. Fürné Mosoni Anita, a Magyar Rákellenes Liga Egri Alapszervezete elnöke köszöntötte elsőként a megjelenteket.

– Nagykorú lett a rendezvény, s ezért fontos visszatekinteni. Köszönjük mindenkinek, aki lényegesnek érezték, hogy ez az esemény létrejöjjön és életben maradjon. A mellrák még mindig vezető betegség és halálok a nők körében – emelte ki.

Fürné Mosoni Anita, a Magyar Rákellenes Liga Egri Alapszervezetének elnöke köszönti a résztvevőket

Forrás: Huszár Márk / Heves Megyei Hírlap

Csuhány Bence, a Heves Vármegyei Közgyűlés elnöke saját tapasztalatait idézte fel, mint fogalmazott, többeket végigkísért már ezen az úton, volt amikor sajnálatos lett a végeredmény, de volt sikertörténet is.

– Hiánypótló és nagyon fontos az a küldetés, melyet a liga képvisel, s a betegség miatt nehéz is egyben. A rák nem csak az elszenvedőjét betegíti, hanem a családtagokat is, lelkileg kegyetlenül gyötrő. Kérem, hogy ugyanilyen elszántsággal képviseljék ezt az ügyet – húzta alá.

Ignácz Balázs főispán is szólt a résztvevőkhöz.

– Önök 18 évesek lettek, én három éve próbálom segíteni a munkájukat. Mindig onnan közelítek, hogyha a közös munka okán egyetlen embernél el tudjuk érni, hogy menjen el szűrővizsgálatra, már megérte. Minden jelenlévőnek jó egészséget kívánok – tette hozzá.

Rozványi Balázs, Magyar Rákellenes Liga elnöke is jelen volt az eseményen. A szűrésekről elmondta, egy friss felmérés résztvevői nyilatkoztak, az emlődaganatos esetek 65 százalékát önvizsgálattal vették észre.

– Ebből két dolog világlik ki. Egyrészt az, hogy az önvizsgálat nagyon fontos, ezt meg kell tanulni, s tanítani a fiatalabbaknak. Ám van egy olyan üzenete is, hogy sokan nem vesznek részt a népegészségügyi szűréseken, ez negyven százalék alatt van – részletezte.