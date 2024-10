– Jelenleg a Földön 650 millió elhízott ember él. Szakmai előrejelzések szerint a számuk 2030-ra akár elérheti az egymilliárdot. Magyarország, Európai viszonylatban, sajnos elég "előkelő" helyen áll. Törökország, az Egyesült Királyság és Málta után hazánk áll a 4. helyen. Heves vármegye egy kifejezetten érzékeny régió a maga 36 százalékával, ami a magyar vármegyék között dobogós helyet jelent. Az elhízás bizonyos daganatok esetében is szerepet játszik. Ilyen az emlőrák is. A zsírsejtek ösztrogént, női nemi hormont termelnek. A magas ösztrogénszint provokálja a hormonfüggő emlőrákok kialakulását. Emellett az elhízásban nagyon sok olyan gyulladásos marker szabadul fel, ami az alvó sejteket "felébreszti", illetve a káros sejtek osztódását is serkenti, és emlőrákot provokálhat – magyarázta dr. Watti Jezdancher.