Új, speciális játszóteret hoztak létre az Egri Szalaparti Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola, Fejlesztő Nevelés-oktatást Végző Iskola és Kollégiumban, ahol a gyermekek együtt játszhatnak. Ballagó Zoltán, az Egri Tankerületi Központ vezetője elmondta, az utóbbi időben jócskán nőtt a gyógypedagógiai nevelésre szorulók száma.

Új játszóteret adtak át a SZalaparti EGYMI-ben

Forrás: Gál Gábor/Heve Megyei Hírlap

– Néhány éve elindult egy szakmai program, amely egy komplex gyógypedagógiai intézmény létrehozását célozza, ahol megfelelő oktatásban, ellátásban részesülhetnek a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók és az enyhén sérült gyermekek is. A program egyik fontos eleme egy autista általános iskola és centrum létrehozása amely az Egri Arany János Általános Iskola, Szakiskola és Kollégiumban valósul meg – ismertette.

Hozzátette, a megfelelő infrastruktúra kialakítása az intézményekben pályázati és költségvetési forrásból, adományból valósul meg, ahogy ez a játszótér esetében is történt amely 71 millió forintból valóslt meg a kivitelezéssel, tereprendezéssel és az eszközök beszerzésével együtt. A Rotary Club Eger pedig egy speciális nevelési igényű gyermekeknek is alkalmas forgóhintát adományozott. Az egyéb elemek EFOP pályázatból valósultak meg. Arról is beszélt, hogy átjárási lehetőséget is kialakítottak egy kapun keresztül a szomszédos szociális intézménybe, s jól haladnak a komplex gyógypedagógiai intézmények megvalósítása felé.