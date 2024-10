A PET Kupa munkatársa azzal folytatta, hogy a Tiszán és mellékfolyóin a mikroműanyag forrását elsősorban a háztartások adják, mivel a műanyagszemcsék nagy része szálas, ami arra utal, hogy ezek a műszálas ruhák mosásából származnak.

– A Tisza teljes vízgyűjtő területe nem tartozik Európa fejlett régiói közé, sok magyar településen még gyerekcipőben jár a szennyvíztisztítás vagy nincs is. A vízgyűjtő távolabbi, dombvidéki területein, Ukrajnában vagy Romániában sem jobb a helyzet. 2019-ben nagyon magas volt a folyó szennyezettsége, ez 2020-2021-re csökkent. Ezért el is kezdtünk örülni a víz tisztulásának, viszont 2022-ben és 2023-ban újra növekedni kezdett a szennyezettség mértéke. Úgy tűnik, időről időre hullámokban érkezik a mikroműanyag, és vonul le a vízrendszerben. A lakosság folyamatosan biztosítja a műanyag-utánpótlást, így tartós javulásra valószínűleg nincs remény. A műanyagokba beépülve rengeteg vegyület van, és sok más vegyület is tapadhat hozzájuk, például gyógyszermaradékok, különböző toxikus anyagok, baktériumok és vírusok. Ezek részben bekerülnek az ökoszisztémába, a halak ezekkel táplálkoznak, de az Alföld öntözésére használt folyóvízzel kijutnak a mezőgazdasági területekre is. A káros anyagok így bekerülnek az élelmiszer-termelésbe, viszont az emberekre gyakorolt hatások kutatása még csak most kezdődött, pedig fontos vizsgálni ezt is – részletezte a problémát Kiss Tímea.