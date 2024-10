– Mindennapjainkhoz az elődök példáiból meríthetünk erőt, hitet és bátorságot. Köszönjük, hogy utat mutatnak, hogy rohanó világunkban arra is tanítanak, hogyan ajándékozhatjuk meg egymást az élet talán legfontosabb kincseivel: figyelemmel, szeretettel – számolt be Vágner Ákos egri polgármester helyi szépkorú polgárok köszöntéséről.

– Megtisztelő volt a városházán időseinket üdvözölni, az külön öröm, hogy a hallgatóság soraiban édesanyám tekintete is ott ragyogott. Polgármesterként azt a célt is kitűztem a következő esztendőkre, hogy az idősebb generáció szerves része legyen a város mindennapjainak. Hogy Eger egy olyan hely legyen, ahol időseink is jól érzik magukat. Ahol tudják, hogy nem hagyjuk magukra őket. Ezért is fogok dolgozni! Köszönet, hála, tisztelet időseinknek! – osztotta meg gondolatait a polgármester.