Szerinte ha bárki, aki úgy érzi, hogy ez a gyászmunka szempontjából hasznosabb, akkor van olyan szolgáltatás, hogy ezeket a hamvakat nagyon kis elegáns, cicás urnában el lehet helyezni és ezt otthon lehet tartani szabályosan.

– Elárulom, hogy az én egyik elhunyt itthoni cicám, Bubóka hamvai is itt vannak a könyvespolcomon. Vannak más, extrémebb megoldások is, például ékszerekbe is elhelyezik ezeknek a hamvaknak egy részét. Én ezt nem alkalmazom, de érzelmileg fontos volt, hogy ez a közel másfél évtizedig velem élt kis kandúrkánk itt legyen velem a polcomon – fogalmazott.

Bóday Pál szerint ez a fajta hamvasztás, amit ő is választott, lehet egy gyászmunka része, de alapvetően a szabályos az, hogy vannak állathamvasztó helyek engedélyekkel és ők ezt mindig az állatorvosukra bízzák.

– Nagyon csúnyán fogalmazva, egy állattetem az veszélyes hulladéknak számít. Teljesen rendben van az is, s nem is sért törvényt, ha valaki otthon – mert kertes házban lakik – egyetlen kedvencét kis sírhelyre elhelyezi. Vigyázni kell azonban arra, hogy olyan helyre, ahol nem tudják vadállatok kikaparni, mert ők megeszik. Aki azonban nagyobb számban tart állatokat, ott kell valami rendszerszintű megoldás. Mi minden egyes állatunkat számlával dokumentáltan helyezzük el – tette hozzá.

Elmondása szerint gondoltak arra is, hogy esetleg nekik egy kis temetőt csináljanak, nem is tettek le még erről, de inkább – a Magyar Bankholding és Bódi Zsolt jóvoltából – lesz egy kis kápolnájuk, ami emlékezőhely lesz majd. Tehát nem magukat a hamvaikat helyezik ott el. Azt biztosabbnak tartják, hogy az állatorvosuk a vele leszerződött hamvasztóban égetteti el. Ezt a fajta hamvasztást javasolják másoknak is, mindazoknak, akiknek nincsen valamilyen speciális igényük.