A Nemzeti Vágta szervezői arról is hírt adtak, hogy 8 versenyzővel – Szerbia, Szlovákia, Olaszország, Csehország, Románia, Nagy-Britannia, Bahrein és Magyarország képviselőjével – a vasárnapi Nemzetközi Lovas Díszegységek futamán is találkozunk, akik a már hagyományossá váló Nemzetközi Futamban is összemérik erejüket. A verseny elődöntőit vasárnap délelőtt, míg a finálét a Nemzeti Vágta döntője előtt rendezik. A döntő futamokat október 6-án 15 órától élőben közvetíti a Duna tévé, valamennyi hétvégi futam élőben követhető az m4sport.hu és a Médiaklikk.hu révén, közölték.