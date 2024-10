Az EZSIKE elnöke az ünnepi esemény kapcsán kérdésünkre elmondta, hogy a zsidóknál szinte minden liturgikus hetet a szombatfogadás indít el, ünnepi szentmisének is mondható a katolikus fogalmak szerint. Olyan, mint a katolikusoknál a vasárnapi nagymise, ami általában 10 órakor van minden nagyobb templomban, a Bazilikában is Egerben.

46 év először tartottak Szombatfogadást Egerben

Forrás: Gál Gábor/Heves Megyei Hírlap

Azt is elmondta az egyesületi elnök, hogy a zsidó év minden hetének megvan a maga külön ünnepi elnevezése és a hozzá tartozó bibliai történet. Igazi fontossága az volt a péntek esti szombatfogadásnak, hogy ilyen esemény nem volt Egerben már 46 éve.

– Tavaly decemberben megalakult a városban a zsidó hitközségünk Vajda János vezetésével, aki az egri, nagyon-nagyon régi zsidó család, a Pauntz család leszármazottja. (Ugyanúgy megmásították a nevüket, mint annak idején sokan mások.) Ő vezette az estét, illetve van egy sokkal fiatalabb tagunk, a rabbijelölt, Lénárt József, ő vezette magát a szertartást. Rabbijelöltként joga van ehhez – fogalmazott Radó István.

Azt pedig külön is hangsúlyozta, hogy meghívásukra meglátogatta őket az egri érsek atya, dr. Ternyák Csaba és a titkára, ők részt vettek az esten és az utána tartott közös imán és étkezésen.

– Ez egy komoly megtiszteltetés és nagyon jelentősen emelte az ünnepünk fényét, hogy ott volt közöttünk az Egri Főegyházmegye érseke, akivel már korábban felvettük a kapcsolatot, és segítséget is kaptunk tőle több alkalommal. Az est során pedig érsek atya a közös étkezésen is részt vett titkárával együtt – tette hozzá az EZSIKE elnöke.

Elmondta azt is, hogy meghívták az új polgármesterüket, Vágner Ákost is, aki – bár személyesen nem tudott eljönni – de egy nagyon szívélyes üdvözlő üzenetet küldött az ünnepi esemény alkalmából.