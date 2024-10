– Büszkék vagyunk szőlő- és bortermelőinkre, világhírű borainkra, élükön a Hungarikumok sorában fénylő Egri Bikavérre. Eger és az Egri Borvidék Hegyközségi Tanácsa együttműködését pedig új alapokra helyezzük! – adta hírül Vágner Ákos, Eger polgármestere.

– A jövőben a tanács tagjaival is közösen dolgozunk azon, hogy városunk évszázadok során születő értékeit, természeti, épített, kulturális és gasztronómiai kincseit újragondolva tárjuk a hozzánk érkezők elé. S ahogyan az elmúlt 25 évben gazdasági szakemberként, úgy most polgármesterként is számíthatnak rám az ágazat kiválóságai! – hangsúlyozta.