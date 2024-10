A Gyöngyösi Berze Nagy János Gimnázium tantestületének két csapata is teljesítette a hétvégén a Spar Budapest Maraton Fesztivál váltóversenyét, adta hírül a gimnázium a közösségi oldalán. Közlésük szerint – immár negyedszer indulva a futóverseny történetében – mindannyian célba értek fantasztikus egyéni és csapateredményekkel. A Spar Budapest Maraton Fesztivált, az ország egyik legnépszerűbb szabadidősport eseményét idén október 12-13-án rendezték meg. Budapest első számú őszi futóünnepére a klasszikus maratonisták mellett a rövidebb távok futóit is örömmel várták a szervezők, sőt azokat az egyéni indulókat, baráti társaságokat és családokat is, akik talán életükben először kóstoltak bele egy ilyen esemény hangulatába.

A Berze pedagógusai a maratonon való újabb indulásukkal csatlakoztak az Élménykülönítményhez is, a Bátor Tábor adománygyűjtő csapatához, támogatva a súlyosan beteg gyerekeket azzal, hogy bárki örökbe fogadhatta egy-egy kilométerüket.

– A csapatok tagjai Burai Patrik, Csépány Dávid, Fazekas Lídia, Kismárton Ádám, Kovács Melinda, Nagy Gábor, Somodi Bálint és Ujvári Réka voltak. A felkészülésben részt vett, de sérülése miatt a versenyen most nem tudta a csapatot erősíteni Ujvári Györgyi. Dr. Ludányi Lajos tanár úr szintén lefutotta a maratoni táv felét családi csapatban indulva. A szombati futáson az utánpótlás is bemutatkozott. A 4x2 kilométeres távot Ruzsin Máté 9. A, Sike Zsófia 9. A, Sike Zsombor 7. A osztályos tanulók és Varga Katalin teljesítette. Sike Zoltán tanár úr, a Roadrunners of Berze csapat menedzsere, vezetője, szervezője szintén sérülés miatt nem futott, de a Bátor Tábor Élménykülönítmény lilapólósaként a felajánlások segítségével több mint 200 ezer forintot gyűjtött össze a beteg gyerekek számára. Köszönjük minden egyéni felajánlónak, szülőnek, kollégának, és a Berze DSE-nek a támogatást, mert ezzel hozzájárultak ahhoz, hogy életeket változtassanak, mosolyt csaljanak a beteg gyerekek arcára. Köszönjük Kőrösi Fruzsina támogatását a mezek beszerzésében – részletezte a gyöngyösi gimnázium a Berze Nagy János Facebook-oldalon.