– Néhány év múlva önöket már várni fogják a munkaadók és a diákok is – mondta dr. Balatoni Katalin a Belügyminisztérium köznevelési helyettes államtitkára az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen (EKKE) tartott tanári pálya választását népszerűsítő rendezvénysorozatán a Líceumban.

– Európában számos szakterületen kell a munkaerő pótlásával foglalkozni, legyen az fűtés- vagy autószerelő, informatikus vagy pedagógus. A tagállamok ezt időben felismerték, s különböző válaszok születtek a helyzetre. Magyarországon az új pedagógus életpályamodell immár jogállásként biztosítja a feltételeket a pedagógusoknak, emellett pedig egy történelmi léptékű béremelés közepén vagyunk. 2030-ig a diplomás átlagkereset 80 százalékát elérje a pedagógusok bére – mondta, majd hozzátette, a megfelelő bérek mellett a kiváló képzés is fontos, mely Egerben is zajlik. Elmondta, már fiatalon megfogalmazódott benne, hogy gyerekekkel szeretne foglalkozni.

– Nehéz volt megfelelni az elvárásoknak és tapasztalat nélkül jól szerepelni. megfogalmazódott bennem a kérdés, ez-e az a pálya, amire születtem. Mikor kétségeink támadnak, akkor helyzeteket kapunk, ami megerősít abban, hogy jó úton járunk. Én például sok visszajelzést kaptam a szülőktől, hogy mennyi mindent adtam a gyerekeknek – mondta. Hozzátette, most, hogy egyetemen oktat, az ő és az oktatók célja közös: a pedagógusokon keresztül eljutni a gyerekekhez és a családokhoz, együtt tesznek a társadalomért.

A tanári pálya sokat adott a rektornak is

Dr. Pajtókné dr. Tari Ilona az EKKE rektora elmondta, már ő is egészen korán, 10 évesen elhatározta, hogy biológiát fog tanítani, ebben egy számára kedves tanárnő példája ösztönözte. A középiskolában pedig a földrajz tanárnője volt rá nagy hatással. Végül biológia-földrajz szakon tanult az egyetemen.

A tanári pálya jövője, hallgatók az egri egyetemen

– A genetika nagyon jól ment, abból szakdolgoztam. Emiatt a kertészeti egyetem genetikus egyetemi tanársegéd állást ajánlott. Ekkor eszembe jutott, hogy én gyerekekkel akarok foglalkozni, így visszautasítottam. Egy kisvárosi gimnáziumban kezdtem tanítani, életem egyik legszebb időszaka volt. A fiatalok között én is fiatalnak éreztem magam, rengeteg közös programot szerveztünk. Jó pedagógusnak lenni, jó érzés a diákok között lenni – mondta, majd hozzátette, az egyetem számára fontos, az élményalapú oktatás, s jelenleg is több intézménnyel közösen dolgoznak egy gyakorlati fókuszú pedagógusképzés megalkotásán. Korábban erről elmondta, idén szeptemberben elindul egy új modell kipróbálása, egy pályaprogram, a gyakorlati fókuszú pedagógusképzés. Az új modellt az elmúlt évben dolgozta ki az egri egyetem és ennek tartalmát, valamint tapasztalatait örömmel osztják meg a Nemzeti Közszolgálati Egyetemmel. Ebben már új képzési és kimeneteli követelmények születtek és új tantervek is készültek hozzá, melyben a Nyíregyházi Egyetem és a Debreceni Egyetem is az egri egyetem segítségére volt.