Csatlakozz te is az egészséges életmódot népszerűsítő Világ Gyalogló Naphoz, melyet a Magyar Szabadidősport Szövetség idén is megrendez októberben. Az Egészségfejlesztési Iroda is csatlakozik ehhez az országos eseménysorozathoz, és szeretettel várunk mindenkit egy különleges programra! – számolt be Facebook-oldalán a Hatvani Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet.

A Találkozó időpontja: 2024. október 14., hétfő, 9:45 az Egészségfejlesztési Iroda előtt.

Különleges vendég: Kék, a terápiás kutya, aki gazdája, K. Farkas Dóra pszichológus segítségével bemutatja, milyen fontos szerepet tölt be a munkánkban. Ezen a napon lehetőséged nyílik megismerni egy terápiás kutya életét, valamint hallhatsz arról, hogyan járul hozzá a mentális és érzelmi jólléthez.

– Reméljük, az időjárás is nekünk kedvez, és egy vidám, inspiráló napot tölthetünk együtt a természetben! – tették hozzá.