Felsőtárkány önkormányzata 320 millió forintot nyert a TOP Plusz programból a Szikla-forrás rehabilitációjára és tóparti fejlesztésekre. A forrás rehabilitációja mellett a klímavédelmi szempontból is fontos Felső- és Alsó tó vízmegtartóképességének javítása is megvalósul a több 100 milliós fejlesztéssel.

– A Szikla-forrás településünk értékes természeti képződménye, amit egy épített műtárggyal fedtek el, melynek még az 50 években alakították ki a mostani formáját, de már erősen felújításra szorul, szerkezete mára balesetveszélyessé vált: mostanra az is kiderült, hogy alatta egy több méter mély tárna van – árulta el portálunknak dr. Juhász Attila Simon polgármester. Hozzátette, a jó vízű forrásból a helyiek rendszeresen visznek vizet, a rehabilitáció célja a balesetveszély megszüntetése, a forrás és a vízkészlet védelme, illetve a könnyebb megközelíthetőség kialakítása. A forrás vizét duzzasztották tóvá, kialakítva ezzel a mostani természeti környezetet.

– A projekt igen komplex, a tóparti fejlesztésekben játszótér fejlesztés is szerepel, amivel egy modern, a mai követelményeknek megfelelő játszótér jön létre. Emellett be is szeretnénk keríteni a területet, hogy a gyermekek szülei és a parkban kutyával sétálók között minimalizáljuk a konfliktus kialakulásának lehetőségét. A tervek szerint épül egy rekortán futókör is, hogy biztonságosan, szép természeti környezetben sportolhassanak a helyiek. Sétány, járda is épül, hogy az esős, saras időszakban is komfortosan lehessen közlekedni a tóparton. A színpad és a stég is megújul és megközelíthetőbb lesz, hiszen a tópart településünk kiemelt rendezvényhelyszíne, szinte minden helyi program részben vagy egészben itt valósul meg. Évente majd' egy tucat rendezvény zajlik itt: helyszíne a Felsőtárkányi Rétesnapoknak, a bolhapiacnak, a gyertyafényes piknikeknek is. Az aktív turizmus, a helyi rendezvények által is egyre népszerűbb Felsőtárkány, az erdő és park közjóléti célt szolgál, számos horgászverseny is van a területen. Éppen ezért kiemelten fontos a terület megújulása, olyan hely ez, amely megérdemli, hogy a lehető legnagyobb gonddal óvjuk és fejlesszük – részletezte a terveket dr. Juhász Attila Simon.