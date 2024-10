A papír csomagolásokat gyártó DS Smith fenntarthatósági stratégiájának részeként zajlik magyarországi ökotanterem projektjük. A vállalat 2020-ban indította útjára a kezdeményezést, idén augusztusban a harmadik intézményt, a Füzesabonyi Teleki Blanka Általános Iskola és AMI-t segítve egy alternatív kültéri tanterem kialakításával. A kezdeményezés pénzügyi alapját a DS Smith Jótékonysági Alapítványának tízezer fontos adománya és a helyi önkormányzat biztosította, míg az építési munkálatokban több mint 100 önkéntes vett részt.

Szabó Levente, a DS Smith Packaging Hungary Kft. ügyvezetője szerint a füzesabonyi gyár kiemelt szerepet tölt be a vállalat életében. Szerették volna megmutatni, milyen fontos számukra Füzesabony, az itt élők, továbbá az itt végzett munka a DS Smith életében. A projekt segítségével szélesebb körben megismertethetik filozófiájukat, segíthetik a környezettudatos, körforgásos gazdaság szerinti szemlélet elterjedését, támogathatják a közösségeket. Ezen kívül meg is mozgatták őket, ezért is építették a projektet tudatosan az önkéntességre.

A program szakmai partnere a Budapesti Műszaki Egyetem Lakóépülettervezési Tanszéke, amelynek hallgatóival és oktatóival a kezdetektől fogva együtt dolgoznak. Az építész hallgatók a diákokat, tanárokat és szülőket bevonva, igényeiket megismerve alkották meg terveiket, amelyek közül idén a TérTisz koncepció valósult meg.

Dankó Zsófia DLA és Sugár Péter DLA, a BME Lakóépülettervezési Tanszékének oktatói azt emelték ki, az építés kis léptékű, ugyanakkor hatalmas szabadságot adott, s a hallgatók megtapasztalhatták a megrendelővel dolgozás örömét. A megvalósult koncepció beindítja a gyermekek fantáziáját, könnyen kivitelezhető és szabadon bővíthető. A tanterem az udvar szerves részeként jött létre, szabadidő eltöltésére, játékra is alkalmas. Lehetőséget teremt megfigyelni a természeti jelenségeket, megérteni a fenntarthatóság fontosságát.

Matináné Semperger Anikó, a Füzesabonyi Teleki Blanka Általános Iskola és AMI igazgatója a DS Smith honlapjának elmondta, az iskola pedagógiai programjának kiemelt területe a környezettudatosságra való nevelés. Ökoiskolaként tevékenységüket úgy végzik, hogy közben a lehető legnagyobb mértékig megpróbálják tiszteletben tartani az élővilág érdekeit, ezt a szemléletmódot pedig átadják diákjaiknak. Az ökotanterem fizikálisan és mentálisan is többdimenziós oktatást tesz lehetővé, egyrészt a szerkezet kialakítása miatt, másrészt kiszélesíti a tapasztalati úton történő tanulás lehetőségeit.

Főoldali képünk illusztráció, forrás: DS Smith Packaging Hungary Kft.