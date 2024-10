Az új képviselő-testület képes lesz Gyöngyösnek új történetet írni

Ezután Szókovács Péter polgármesteri eskütétele következett. A városvezető a székfoglaló beszédében hálás köszönetet mondott a gyöngyösi választóknak a felhatalmazásért, a csapatának, az együttműködőknek a munkatársaknak a segítségért, családjának pedig azért, mert – mint fogalmazott – a nehéz pillanatokban is mellette álltak.

– Elérkezett a pillanat. Gyöngyös város önkormányzatának új képviselő-testülete ma megalakult, s megkezdi munkáját. A pillanat ünnepi, de nem ünnepelni jöttünk. Dolgozni jöttünk, érdemi változást felmutatni, és rendet tenni. Tudjuk, mit vár a gyöngyösiek többsége tőlünk. Ehhez kértünk bizalmat, és erre kaptunk felhatalmazást. A bizalmat tisztelettel köszönjük, munkával és eredményekkel fogjuk megszolgálni. A munkát ma megkezdjük. Húsz év elteltével most kinyithatunk egy könyvet. Egy olyan könyvbe nézhetünk bele, ami eddig zárva volt előttünk, amiből eddig felolvastak nekünk. Ebből a könyvből most megtudhatjuk, hogyan, és miért jutott el idáig Gyöngyös. Ez pedig fontos ismeret. Levonjuk a következtetéseket, és becsukjuk a könyvet. Egy új könyvbe kezdjük el írni Gyöngyös új történetét. Mindenkire szükség lesz, és mindenkire számítunk. Békejobbot nyújtunk azoknak, akik úgy döntenek, hogy velünk együtt szeretnének tenni Gyöngyösért. Nem új szereplőket keresünk egy régi történethez, hanem új történetet írunk. Nem mesekönyv lesz. Nem csodát kínálunk, és nem lesz diadalmenet sem. Lesz viszont állhatatos munka, lesznek bátor döntések, és lesznek változások. S ha jól csináljuk, meglesz az eredménye is. Gyöngyös új történetéhez nem főhősökre van szükség. Mi nem magunkra szeretnénk büszkék lenni. Mi büszke gyöngyösieket szeretnénk látni. Gyöngyösieket, akik büszkék városukra. Gyöngyösieket, akik felemelt fejjel járnak. Mert aki felemelt fejjel kezd el járni, annak a tekintete már nem a földre van szegezve, és már nem a háta mögé kémlel. Aki felemelt fejjel jár, az tudja, merre tart. Az új történet végén mi nem egy dísztáblán szeretnénk látni a nevünket a városháza falán. Mi a gyerekeinknek és az unokáinknak a nevét szeretnénk látni egy tablón, egy gyöngyösi iskola falán. Mert ez azt jelenti, hogy itt maradtak. Velünk maradtak, gyöngyösiek maradtak. Mindannyian tudjuk, mit kell ezért tennünk – rendet. Gyöngyösön rendnek kell lennie! Rendet kell tenni az utcákon, a tereken, és hadat üzenni a gyerekeinket is célba vevő kábulat-iparnak. Gyöngyös képes lesz rá. Mi, együtt, képesek leszünk rá. Gyöngyös új történetét közösen írjuk. Ez a történet pedig ma kezdődik – fogalmazott Szókovács Péter, mindenkinek eredményes munkát kívánva.