Az M3-as autópályán, Gödöllő után új terelést építettek ki. A 31-es és a 40-es kilométer között Vásárosnamény felé a külső és a leálló sávon halad a forgalom. Budapest irányába a belső és a szemközti oldal belső sávján halad.

- Aszfaltoznak Bag és Hatvan között. A 44-es és 50-es km között, a Vásárosnamény felé vezető oldalon lezárták a külső és a leállósávot. A forgalom a belső sávon és az ellenkező oldal belső sávján halad. Budapest felé a külső és a leállósáv vehető igénybe.

- Hatvan térségében is dolgoznak az 54-es és 63-as km között, a Vásárosnamény felé vezető oldalon lezárták a külső és a leállósávot. A forgalom a belső sávon és az ellenkező oldal belső sávján halad. Budapest felé a leállósávra és a külső sávra terelik a járműveket.

- Folytatódik a burkolatfelújítás Gyöngyös és Kál között, ezért a Vásárosnamény felé vezető oldalt lezárták. A 85-ös és 91-es km között a forgalom az ellenkező oldal belső sávján halad. Budapest felé a leállósáv és a külső sáv vehető igénybe. A munka kapcsán a 87-es km-nél lévő Nagyfügedi pihenő, valamint a 90-es km-nél fekvő Nagyfüged csomópont sem használható Vásárosnamény irányába.

- Felújítási munkák folynak Budapest irányába a 106-os km-nél, a Rekettyés pihenőben, ezért azt zárva találják az autósok.

- Füzesabony térségében, a 111-es és a 118-as km között is dolgoznak. A Vásárosnamény felé vezető oldalon burkolatfelújítási munkát végeznek, ezért a forgalmat a szemközti oldal belső sávjára terelik. A főváros felé tartók a külső sávot és a leálló sávot használhatják. A munka miatt a 114-es km-nél lévő Füzesabony/Tiszafüred csomópont le és felhajtóága is zárva van. Helyette az M25-ös autóút csomópontjánál érdemes letérni, majd a 3-as és 33-as főúton haladni Füzesabony felé. A javasolt terelőutat sárga táblák jelzik.

Új terelésre számíthatnak Hejőpapi térségében is - írta az Útinform szerdán.

