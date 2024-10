A szomolyai kőhodálynál tartott eseményen a helyi óvodások, a Szomolyai Cseresznyevirág Népdalkör adtak műsort, Magyar Gyula tárogatózott, valamint Kövecses Sára adta elő versét.

Jurecska Györgyné szomolyai polgármester mondott beszédet, amelyben beszélt a megvalósult kerékpárút településeket összekötő jelentőségéről, a környék természeti szépségeiről, a kerékpározás testi és lelki egészséget megőrző szerepéről. A turisztikai szempontból is jelentős beruházás értékesebbé teszi a látogatóknak a településeket, ugyanakkor gazdasági jelentősége is van, hiszen a gazdálkodók, borászok, kézművesek is jobban értékesíthetik termékeiket. Kiemelte, várják, hogy teljesen elkészüljön az Egert Miskolccal összekötő út, amelyhez az Egert Szomolyával összekötő út hiányzik.

Tállai András, a települések országgyűlési képviselője szerint Szomolya országszerte ismert község, híres szőlőiről, épített környezetéről, de ami igazán híressé tette, az a cseresznye, aminek ünneplésére a térség egyik legnagyobb fesztiválját rendezik. A kerékpárút elkészülte újabb turisztikai vonzerővel ruházza fel a települést, s Bogácsnak is hasznos, bővíti az ő kínálatukat is az összeköttetés. Ő is hangsúlyozta, még nincs vége a fejlesztésnek, közelednek Egerhez, s annak az összeköttetésnek a megvalósulása lesz Szomolya számára az igazi nagy lehetőség, akkor lesz értelme a kerékpárútnak, a település sok felől megközelíthetővé válik.

Jurecska Györgyné polgármester lapunknak elmondta, az Egerig tartó szakasz megvalósítására kaptak már ígéretet, de még pályázati forrást kell találni hozzá. Közútra ugyan nem, de kerékpárút megépülésére így van esély, s a csatlakozási pontot is kijelölték Eger határában. Kifejtette, az egri önkormányzattal a korábbi években egyeztettek, bíznak abban, hogy a következő években összefogás révén lesz előrelépés a megvalósulás irányába.