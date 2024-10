– Számos egyeztetés zajlott az elmúlt hetekben szakemberekkel és az egri polgárokkal. Rengeteg információt gyűjtöttünk be mielőtt elkezdtük az önkormányzati munkát – mondta Vágner Ákos egri polgármester. Mint ahogy arról beszámoltunk, múlt hét csütörtökön megalakult az új egri közgyűlés. Több fontos döntés született az alakuló ülésen is, erről is beszélt polgármester, aki emellett megköszönte a választók bizalmát.

Vágner Ákos polgármester az egri közgyűlés alakuló ülésén

Forrás: Huszár Márk/Heves Megyei Hírlap

– Mivel az uniós és az önkormányzati választások egy időben zajlottak, ezért a választás után még szeptember 30-ig az előző grémium végezte feladatát. Az átadás a lehető leghamarabb, október elsejével történt meg, a jegyző fogadott minket, a hivatal dolgozóival állománygyűlésen találkoztunk. Ismertettük azokat a kereteket, ahogyan szeretnénk velük együtt dolgozni, hogy Egert egy új, fejlődő pályára állítsuk – ebben nagy szerepük lesz – mondta.

A polgármester elmondta azt is, hogy új politikai kultúrát szeretne meghonosítani. Éppen ezért is szervezték meg mihamarabb az alakuló ülést, melyen a jogszabályba foglalt döntéseket meghozták, áttekintették az önkormányzat működési szabályzatait. Erre 6 hónapjuk lett volna, de az elmúlt ciklus vitái mentén kialakult működésképtelenség elkerülése végett az alapokmány módosításról is döntöttek.

– Továbbra is 4 bizottsággal működik az önkormányzat, de a struktúra és a feladatkörök immár igazodnak az alapokmányhoz, a működést támogatják. A bizottságok 7 tagúak, az ellenzékkel történt egyeztetés mentén a választási eredmény megjelenik a tagságok összetételében is. A bizottságok több döntési jogkört is kaptak, ezáltal az önkormányzat hatékonysága is fokozódik – ismertette.

Arról is beszélt, hogy nagy hangsúlyt szeretnének fektetni a köztisztasági, parkgondozási ügyekre. Gazdasági programot szeretne indítani, amitől hosszútávú életszínvonal növelő hatást vár, ennek érdekében is szoros együttműködést tervez a Heves Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamarával.